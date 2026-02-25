Menteşe Pazarında Hamsi Ucuzladı

Geçtiğimiz hafta kilogramı 250 liraya kadar çıkan hamsi, bu hafta 150 liradan satışa sunulmaya başladı. Havaların düzelmesiyle birlikte denize açılan balıkçıların bol hamsi getirmesi fiyatların gerilemesine neden oldu. Balıkçı esnafı hamsiye yoğun ilgi olduğunu belirtirken, fiyatların gün içerisinde daha da düşebileceğini ifade etti.

"Balık bol olunca fiyat düşer"



Doğan, "Balık bu sıralar bol çıktı. Ekonomiyle alakası yok, balık bol çıkarsa ucuz olur. Şu anda kilosu 150 liradan satılıyor. Belki akşamüstü 100 liraya kadar verebiliriz. 2 kilo alana 250 liraya bırakıyoruz" dedi.

Vatandaşın ilgisi arttı

Hamsi fiyatlarının düşmesi vatandaşın da ilgisini artırdı. Balık tezgahlarında yoğunluk yaşanırken esnaf, avın iyi gitmesi halinde önümüzdeki günlerde fiyatların düşük seyretmeye devam edebileceğini belirtti.

Vira Haber