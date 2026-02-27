İsveç’te Konuşlu Fransız Uçak Gemisi Yakınlarında Rusya’ya Ait İHA Tespit Edildiği İddiası

NATO bünyesinde yürütülen stratejik tatbikat faaliyetleri ve çeşitli operasyonlar kapsamında İsveç’in Malmö limanında konuşlu bulunan Fransa Deniz Kuvvetleri’ne ait uçak gemisi Charles de Gaulle yakınlarında dikkat çeken bir güvenlik sorunu yaşandığı iddia edildi. İsveç basınında yer alan bir habere göre, bölge açıklarında bulunan Rusya’ya ait bir savaş gemisinden havalanan insansız hava aracının (İHA) uçak gemisine yaklaştığı tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine İsveç Silahlı Kuvvetleri müdahale için harekete geçerek İHA’ya karşı elektronik harp yöntemlerine başvurdu. İsveç ordusunun İHA’ya yönelik sinyal bozma müdahalesinin ardından İHA’nın kaybolduğu bildirildi. Ancak söz konusu aracın Rus gemisine geri dönüp dönmediği ya da denize düşüp düşmediği henüz netlik kazanmadı. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

