Çevrecilerden Altınkum Sahilinde Anlamlı Temizlik

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı öncülüğünde, Avrupa Çevre Ajansı-Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Edremit ilçesi Altınkum Dalyan mevkiinde kıyı temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlendi. Çalışmaya ayrıca Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ve çevreye duyarlı vatandaşlar da katılım sağladı. Kurumlar arası koordinasyon ve gönüllü desteğiyle yürütülen etkinlik, ortak çevre sorumluluğunun güçlü bir örneğini ortaya koydu.

Deniz çöplerinin kaynağı bulunuyor



Etkinlikte plastik ambalaj atıkları, sigara izmaritleri, cam ve metal parçaları başta olmak üzere çok sayıda atık kıyıdan uzaklaştırıldı. Toplanan veriler, ilerleyen dönemlerde alınacak önleyici tedbirler ve farkındalık çalışmaları için bilimsel altyapı oluşturacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunmasının yalnızca temizlik faaliyetleriyle değil, bilinçli tüketim ve atık yönetimiyle mümkün olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda daha hassas olmaya davet etti. Denizlerin korunmasına yönelik kıyı temizliği ve izleme çalışmalarının yıl boyunca farklı noktalarda devam edeceği belirtildi.