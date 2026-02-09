Mersin’de Deniz Kirliliğine Geçit Yok: 25 Bin Metreküp Tekne Atığı Bertaraf Edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, deniz kirliliği ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Deniz kirliliği ile mücadelede etkin bir rol üstlenen Büyükşehir Belediyesi, ‘Mavi Kart Sistemi’ ile yetki alanı içerisindeki teknelerin atık su, sintine ve yağ gibi atıklarının kontrollü bir şekilde toplanmasını sağlıyor. Sistem sayesinde bu atıklar kayıt altına alınıyor, raporlanıyor ve denize bırakılması engelleniyor.

25 bin metreküp tekne atığı bertaraf edildi



Küçük deniz araçları için geliştirilen ‘Mavi Kart Sistemi’, bayrağı ne olursa olsun gemi ve su araçlarının atıkları ile atık kabul tesislerinden alınan atıkların, manyetik bir kart aracılığıyla online takip edilmesini sağlayan bir gemi atık takip sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem sayesinde gemilerde oluşan atıkların türü, miktarı, tarihi ve hangi kıyı tesisine teslim edildiği anlık olarak izlenebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, ‘Mavi Kart Sistemi’ ile yalnızca yasal mevzuatı uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda denizleri gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şekilde bırakmayı hedefliyor.

"Atıkların denize karışmasını engelleyerek, çevre ekosistemini koruyoruz"

Denizcilik Hizmetleri Denetim Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Arife Toğmanoğlu, ‘Mavi Kart Sistemi’nin, teknelerin pis su, sintine ve yağ gibi atıklarının denize boşaltılmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir elektronik denetim sistemi olduğunu anlatarak, "Mavi Kart Sistemi sayesinde tekneler, atıklarını lisanslı tesislere teslim eder ve tüm işler kayıt altına alınır. 2019 yılından bugüne kadar tesisimiz aracılığıyla, yaklaşık 25 bin metreküp tekne atığı güvenli şekilde toplanmış ve bertaraf edilmiştir. Bu rakam, mavi kart sisteminin denizimizin korunmasında ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir. Sistem sayesinde her bir metreküp atığın denize karışması engellenmiş ve çevre ekosistemi adına önemli bir kazanım sağlanmıştır" dedi.

