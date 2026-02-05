Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizinde rüzgarın, 5 Şubat 2026 (Perşembe) günü ilk saatlerden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde (50-75 km/saat, yer yer 90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

