İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A+A-

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizinde rüzgarın, 5 Şubat 2026 (Perşembe) günü ilk saatlerden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde (50-75 km/saat, yer yer 90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber


Bu haber toplam 34 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.