UTİKAD Heyeti 40. Yılında Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan UTİKAD Heyeti’ne başkanlık eden UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Anıtkabir Hatıra Defteri’ni imzalayarak Atatürk’e hitaben bir yazı kaleme aldı. UTİKAD Heyeti, ziyaretin ardından Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş’ın da katılımıyla Ankara’da faaliyet gösteren üye firmalarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Anıtkabir Ziyareti’ne ve Ankara Üye Buluşması’na UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Başkan Yardımcıları Arkın Obdan, Onur Talay, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Ayırtman, Cenker Ural, Yüksel Kahraman, İbrahim Halil Delgezenli, Ayfer Vurgun, Özgecan Er Çevlik, Kaan Aydın, Deniz Aydıncan ile UTİKAD Ankara Temsilcisi Ahmet Keskin, UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler, UTİKAD İcra Kurulu Üyeleri ve UTİKAD Üyeleri katılım sağladı.

Anıtkabir Ziyareti’nde, Aslanlı Yol’da bir araya gelen heyet resmi tören kapsamında Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu. Törenin ardından Anıtkabir Hatıra Defteri imzalandı.

Anıtkabir Hatıra Defteri’ne yazdığı mesajda UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Cumhuriyet değerlerine, akıl ve bilime dayalı yönetim anlayışına, hukukun üstünlüğü, eşitlik, liyakat ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılıklarını vurguladı. Engin, UTİKAD’ın 40 yıldır Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün sesi olarak kamu ve özel sektör arasında yapıcı bir köprü kurma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Ankara’daki Üyelerle Buluşma

Anıtkabir ziyaretinin ardından UTİKAD Heyeti, UTİKAD’ın başkentte faaliyet gösteren üyeleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğle yemeğinin açılış konuşmasını UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin gerçekleştirdi.

UTİKAD’ın 40. yılı dolayısıyla gösterilen videoda geçmişten bugüne UTİKAD’ın öne çıkan çalışmaları katılımcılara sunuldu.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş’ın da katılım sağladığı etkinlikte, Dr. Yusuf Karakaş tarafından lojistik sektörüne yönelik verilen destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

