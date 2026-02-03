KARDAK KAHRAMANLARI 30 YIL SONRA O AĞACIN ALTINDA

Bodrum Denizciler Derneği ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu organizasyonu

Ulusal günlerde ve Türk toplumunun ortak acılarında çeşitli etkinlikler düzenleyerek adını duyuran Derinlere Saygı Dalış Topluluğu yine bir ilki gerçekleştirdi. Yakın tarihimizin en önemli uluslararası krizlerinden Kardak Operasyonu’nda görev alan askerler, akademisyenler ve gazeteciler Bodrum Denizciler Derneği ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu organizasyonuyla Bodrum’da buluştu. 30 yıl sonra ilk kez gerçekleşen buluşmaya Kardak Operasyonu’nda aktif görev alan SAT Tim Komutanı (e) Kurmay Albay Ali Türkşen, (e) Tuğamiral Ercan Kireçtepe, (e) Astsubay Abdullah Arslan ile TCG Yavuz Komutanı (e) Deniz Kurmay Yarbay Ahmet Erol ve TCG Trakya II. Komutanı (e) Deniz Albay Temel Ersoy katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Kardak Krizi’nin 30’uncu Yılında: Dün, Bugün, Yarın’ başlıklı panel, Kardak Krizi sonlandıktan sonra görevlerine Marmaris’te devam ederken düşen helikopterde hayatını kaybeden 5 SAT şehidine saygı duruşuyla başladı.

30. Yılında Kardak- Ege Denizi’nde Ateş Çemberi

Buluşmanın temelini oluşturan ‘30. Yılında Kardak- Ege Denizi’nde Ateş Çemberi’ isimli kitabın yazarı gazeteci Gökhan Karakaş’ın yönettiği panelde, Kardak Krizi’nin jeopolitik, siyasi, hukuki ve askeri boyutları ele alındı. Krize neden olan Figen Akat gemisinin kaptanı Dursun Sarı’nın anlatımları, uluslararası hukuk boyutu, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki hakları ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirilmesi gibi konuları Kaptan Ömer Asmalı, Prof. Dr. Barış Doster, (E) Deniz Kurmay Albay Bora Serdar anlattı.

Kardak Krizi’nin askeri yönleri ve süreçten çıkarılan dersler

Daha sonraki oturumda ise, Kardak Krizi’nin askeri yönleri ve süreçten çıkarılan dersler ele alındı. Oturumda, krizin yaşandığı dönemde görev alan emekli askerler tarafından sahadaki gelişmeler, karar alma süreçleri ve operasyonel detaylara ilişkin bilgiler, SAT Tim Komutanı (e) Kurmay Albay Ali Türkşen, (e) Astsubay Abdullah Arslan, TCG Yavuz Komutanı (e) Deniz Kurmay Yarbay Ahmet Erol ve TCG Trakya II. Komutanı (e) Deniz Albay Temel Ersoy tarafından paylaşıldı.

Türk bayrağını diken SAT timinin komutanı Sualtı Taarruz Timi’nin (SAT) Komutanı Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, “30 yıl önce olduğu gibi aynı heyecanı yaşıyorum. Türkiye’nin hak ve menfaatlerine bizim de o dönemde görev aldığımız, hala da gönülden, fiziken olmasa da bağlı olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Türk siyasetinin başarısı olarak, o günleri gururla 30 yıl sonra tekrar anıyorum. Türkiye’nin hiçbir şekilde hak ve menfaatlerinden taviz vermediğinin hem devlet eliyle hem de onun bir organı olan Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle korunmasının 30’uncu yılını gururla kutluyoruz. Ege, yeni krizlere gebedir.

Çünkü Yunan tarafının hala hak ve menfaatlerini iddia ettiği Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre kara sularını genişletmeye çalıştığı bir vakadır. Bu gibi durumlar maalesef iki ülke arasındaki gerginliği ancak arttırır. Dolayısıyla Yunan tarafının böyle bir girişimde bulunmaması, bulunursa da Türkiye’nin uygun şekilde cevap vermesi en büyük dileğimizdir. Adalar silahsızlandırılmış statüde devredilmesine karşın 1961’den beri silahlandırılmaya devam ediyor. Bunların hiçbirisi iki ülkenin komşuluğuna katkı sağlayacak uygulamalar değildir. Biz de bu vesileyle Yunan tarafına bunu hatırlatmış olalım” dedi.

Gümüşlük halkı ‘O’ ağacın altında bekledi

TCG Yavuz Firkateyni Komutanı Emekli Deniz Kurmay Yarbay Ahmet Erol ise “İyi, başarılı bir harekattı, sonuçlandı. Temenni ederim ki Ege’deki hak ve menfaatlerimizi o gün nasıl savunduysak şimdi de inşallah mevcut olan hükümetler, silahlı kuvvetler mensupları savunurlar” dedi.

Buluşmanın en duygusal anları ise Gümüşlük sahilinde yaşandı. 30 yıl önce Türk askerlerini bağırlarına basarak operasyona gönderen ve dönmeleri için sahilde bekleyen Gümüşlük halkı aynı duygu yoğunluğuyla oradaydı. SAT komandolarıyla yine aynı ağacın altında buluşan Gümüşlük halkının evlerinden getirdiği yiyecekler 30 yıla rağmen aynı duygunun yaşanmasına neden oldu.