İstanbul2 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Beyşehirli Balıkçılara 2026 Desteği
Beyşehirli Balıkçılara 2026 Desteği

Beyşehirli Balıkçılara 2026 Desteği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’nden geçimini sağlayan tatlı su balıkçılarını yakından ilgilendiren küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi için başvurular başladı.

A+A-

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi müracaatlarının başladığı duyuruldu. Açıklamada, Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği kapsamında başvuruların 10 Nisan 2026 tarihine kadar süreceği belirtildi. Destekten yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, gemilerinin ruhsatının kayıtlı olduğu il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü ve çevresinde faaliyet gösteren balıkçılar, söz konusu destekleme programından doğrudan faydalanabilecek. Yetkililer, başvuru süresinin kaçırılmaması konusunda balıkçılara çağrıda bulundu.

Vira Haber


Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.