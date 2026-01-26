Bu Yıl Tezgahların Yıldızı Palamut Yerine Karadeniz Hamsisi Oldu

Bilecik'te geçen yıl bolluğundan dolayı tezgahların vazgeçilmesi olan palamut bu yıl istenildiği orandan denizden çıkmazken, yerine Karadeniz hamsisi aldı. Bilecik'te 1975 yılından babasının başladığı balıkçılığına devam eden Batuhan Acar, "Bu sene palamut çok az. Şu anda 700 gram civarı gelen palamutlarımız 600 TL. Geçen seneki bu boyuttaki palamutlarımız 75 ile 100 TL arasıydı. Bu yıl tezgahların vazgeçilmesi hamsi oldu. Karadeniz Sinop hamsi biraz küçük olduğundan ve Doğu Karadeniz tarafında hamsi azaldığı için Zonguldak tarafından, İğne Ada tarafından iri hamsiler geliyor. Onları 250 TL'ye satıyoruz, Sinop tarafından gelen ince hamsileri 150 TL'ye satıyoruz" dedi.

"Havaların geç soğuması ile hamsiler şuan tam lezzetli kıvamına gelmeye başladı"



