“Odanın Dünü, Bugünü ve Yarını” Hareketi GEMİMO Yönetimine Aday Oldu

Hareket, meslek örgütünün kurumsal mirasını daha ileriye taşımayı hedeflediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’nın yalnızca bir meslek örgütü olmadığı vurgulanarak, kurumun Türk denizciliğinin emeğini, teknik birikimini ve kurumsal hafızasını temsil eden önemli bir yapı olduğu ifade edildi. Açıklamada, hareketin temel amacının GEMİMO’nun geçmişten gelen değerlerini koruyarak daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak olduğu belirtilerek, oda üyelerinin ortak aklıyla geleceğe yönelik çalışmalar yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. 1. DÜN: Hafızaya Saygı, Birikime Vefa “Odanın Dünü, Bugünü ve Yarını” hareketi tarafından yapılan değerlendirmede, meslek örgütünün sahip olduğu birikimin korunması ve geliştirilmesinin öncelikli hedef olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, yalnızca bir meslek örgütü değil; Türk denizciliğinin emeğini, disiplinini, teknik aklını ve kurumsal hafızasını taşıyan çok değerli bir yapıdır. Bizler bu yapıyı tartışmak için değil, bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için yola çıktık.” 2. BUGÜN: Sadece Gençlik Değil, Mesleğin Tamamını Gören Birikim Hareket, GEMİMO’nun mesleki dayanışmayı güçlendiren, üyelerinin sorunlarına çözüm üreten ve sektörel gelişmelere yön veren bir yapıda olması gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda, oda faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve meslektaşların karar alma süreçlerine daha aktif katılımının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, gemi makineleri işletme mühendislerinin mesleki haklarının korunması, genç mühendislerin desteklenmesi ve mesleğin geleceğine yönelik projelerin geliştirilmesi konularının da hareketin öncelikleri arasında yer aldığı ifade edildi. “Odanın Dünü, Bugünü ve Yarını” hareketi, GEMİMO’nun geçmişten gelen güçlü mirasını geleceğe taşıyacak bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, oda üyelerini ortak bir vizyon etrafında buluşmaya davet etti. 3. YARIN: Oda, Kendi Yetiştirdiği Kadrolarla Yoluna Devam Etmelidir ‘Biz değişimi bir kopuş olarak görmüyoruz. Bizim tarif ettiğimiz şey, süreklilik içinde yenilenmedir. Dünü yok saymadan, Bugünün ihtiyaçlarını doğru okuyarak, Yarının denizciliğine hazır bir oda inşa etmek istiyoruz.

Amacımız; odamızı daha görünür, daha etkili, daha kapsayıcı ve meslektaşının hayatına daha fazla dokunan bir yapıya dönüştürmektir.

Mesleğin her alanında emek vermiş, bu odayla bağı yalnızca seçim dönemlerinde değil hayatın içinde kurulmuş insanlarla; geçmişe saygılı, bugün de sorumluluk alan ve yarına hazırlıklı bir yönetim anlayışını birlikte hayata geçirmek istiyoruz.

Çünkü inanıyoruz ki;

Bu oda, kendi geçmişini taşıyan, bugününü anlayan ve yarınını kurmaya hazır kadrolarla daha da güçlenecektir.’ Diyen hareket temsilcileri, üyelerin katkısı ve desteğiyle GEMİMO’nun daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha etkin bir meslek örgütü haline getirilebileceğini ifade etti.

Asil Yönetim Kurulu Adayları

Yunus Emre AŞKIN- İTÜ-SUNY DF Mk'13 (Sicil No:1690)

2013 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 9 yıl gemilerde görev yapmış, sonrasında İLKFER Denizcilik bünyesinde kariyerine devam etmiştir. Halihazırda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor. 40. dönem yedek, 41. ve 42. dönem GEMİMO asil yönetim kurulu üyeliği, TOBB İGGK Meclis Üyesi, DEFAV Mütevelli Heyeti Üyesi, Beşiktaş JK Kongre üyesi, Pendik Yelken Kulübü Kurucu Başkan Yardımcısı, Tuzla 1954 Futbol Kulübü İcra Üyesi görevlerinde de yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Orkun AKSOY - İTÜ DF Mk’13 (Sicil No:1699)

2013 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2012-2013 Döneminde GEMİMO'nun öğrenci temsilciliğini yapmış ve bu dönem düzenlenen öğrenci kurultayı organizasyonunda aktif görev almıştır. Mezuniyetinin ardından yaklaşık 10 yıl boyunca uzakyol tankerlerinde görev yapmış, sonrasında yurt içi ve yurt dışında teknik enspektör olarak çalışmıştır. Aktif olarak Akbaşoğlu Holding bünyesinde Teknik Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mert VURAL - İTÜ DF Mk’10 (Sicil No:1730)

İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 5 yıl çeşitli gemilerde görev almıştır. Kariyerinin devamında hem denizcilik hem de endüstriyel sektörlere yönelik teknik satış, marka geliştirme ve müşteri yönetimi alanlarında 9 yılı aşkın süre boyunca çeşitli görevlerde bulunmuştur. Son olarak Chevron/Texaco markasının Türkiye madeni yağ pazarındaki kuruluş yapılanmasında önemli sorumluluklar üstlendikten sonra 2024 yılında kendi firmasını kurmuştur ve halen hem denizcilik hem de endüstriyel alanlarda çeşitli girişimcilik faaliyetlerine devam etmektedir. GEMİMO 42. dönem yedek yönetim kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Nuri Mert CAN - İTÜ DF Mk’12 (Sicil No:1955)

2012 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından deniz hizmetinde ve teknik enspektör yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2016 yılında Transbosphor Denizcilik'te acentelik kariyerine adım atmıştır. Bugün Transbosphor Denizcilik'te CEO, CARMED İlaç ve 2MC Turizm Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir. TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve 41. Meslek Komitesi Başkan Vekili, İTÜ DEFAV Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜDEV Yedek Yönetim Kurulu Üyesi gibi denizcilik, girişimcilik ve vakıf çalışmaları içinde aktif olarak yer almaktadır.

Cavit MEMİŞOĞLU- İTÜ DF Gv’10 (Sicil No :2010)

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Gemilerde çalıştığı üç yıl boyunca Kocaeli Üniversitesi'nde hukuk eğitimine devam etmiş ve 2014 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatına bir deniz hukuku bürosunda avukat olarak başlamış; 2018 yılından bu yana yönetici avukat olarak görev yaptığı Memişoğlu Kurun Avukatlık Ortaklığı'nın kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Hâlen 42. dönem yedek yönetim kurulu üyesi ve Denizcilik Enstitüsü Profesyonelleri yedek yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bir çocuk babasıdır.

Alev AKTUĞ AKPINAR - İTÜ DF Gv’13 (Sicil No:2061)

2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine kuru yük ve Ro- Ro gemilerinde Uzakyol Vardiya Zabiti ve Uzakyol Birinci Zabit yeterliliğiyle yedi yıl denizde görev yaptıktan sonra kendi tersanesi ve 87 gemilik filosu bulunan köklü bir devlet özel iştirakinde ilk kadın güverte enspektörü olarak hem tersane süreçlerinde hem operasyonel faaliyetlerde hem de yeni inşa projelerinde aktif rol üstlenmiştir. 2023 yılı itibarıyla kariyerine, Megayat İşletmeciliği sektöründe devam etmekte olup, halihazırda ikisi dünyanın en büyük ilk beşi içerisinde yer alan toplamda 4 megayatın işletmesi ve filo yönetiminden sorumludur. OBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ve icra komitesi üyesidir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Anıl ELMAS - İTÜ DF Gv’13 (Sicil No:2079)

Lise eğitimini Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Denizcilik kariyeri boyunca sektörün önde gelen, uluslararası tanker şirketlerinde Güverte Zabiti, Birinci Zabit ve Kaptan olarak görev yapmıştır. Yaklaşık 12 yıllık deniz hizmetinin ardından kariyerine sigorta sektöründe devam etme kararı almış ve uluslararası bir sigorta brokerliği firmasında Deniz Sigortaları Brokeri olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yedek Yönetim Kurulu Adayları

Prof. Dr. Selçuk NAS – İTÜ DF Gv’91 (Sicil No:1755)

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından ticaret gemilerinde Güverte Zabiti ve Birinci Zabit olarak görev yaparak denizcilik operasyonları ve gemi seyri alanlarında tecrübe kazanmıştır. 1999 yılında yüksek lisansını, 2006 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde görev yapmakta olup, hâlen Profesör olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Suyolu tasarımı, liman planlaması, gemi manevrası ve risk değerlendirmesi alanlarında akademik ve danışmanlık faaliyetleri yürütmekte; ayrıca 2012–2024 yılları arasında GEMİMO Yönetim Kurulu Üyesi ve 2013 yılından bu yana JEMS Baş Editörü olarak görev yapmaktadır.