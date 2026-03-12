DEHUKAM Ev Sahipliğinde Sürdürülebilir Okyanus Yönetişimi Çerçevesinde Mavi Ekonomi Konferansı Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) tarafından, Japonya Ankara Büyükelçiliği ve Japan International Cooperation Agency (JICA) iş birliğinde düzenlenen “Blue Economy for Sustainable Ocean Governance” başlıklı konferans 11 Mart 2026 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı. Konferansta, sürdürülebilir okyanus yönetişimi çerçevesinde mavi ekonominin rolü Türkiye ve Japonya perspektiflerinden ele alındı.

Açılış Konuşmalarında Türkiye–Japonya İş Birliğine Vurgu

Programın açılış konuşmaları Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Daisuke Watanabe ve DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara tarafından gerçekleştirildi.

Büyükelçi Tamura Masami konuşmasında, Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve iş birliği ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda düzenlenen konferansın iki ülke arasındaki akademik ve kurumsal iş birliğini güçlendiren önemli bir platform oluşturduğunu ifade eden Tamura, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan DEHUKAM ve JICA’ya teşekkür etti.

Tamura ayrıca 2011 yılında Japonya’da meydana gelen büyük depremin 15. yıl dönümüne değinerek, felaket sonrasında Türkiye tarafından gösterilen dayanışmanın Japon halkı tarafından büyük takdirle karşılandığını ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

JICA’dan Akademik İş Birliği Mesajı

JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Daisuke Watanabe konuşmasında, konferansın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür ederek bu tür etkinliklerin akademik bilgi paylaşımını güçlendirdiğini ve ülkeler arasındaki iş birliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Watanabe ayrıca konuşma yapmak üzere JICA’nın desteğiyle Japonya’dan Türkiye’ye gelen Kobe University Öğretim Üyesi Yusuke Honda’ya teşekkür ederek konferansın katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni etti.

Mavi Ekonomi Sürdürülebilir Kalkınmanın Önemli Bir Parçası

DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara konuşmasında, mavi ekonomi kavramının sürdürülebilir kalkınma tartışmalarında giderek daha merkezi bir konuma geldiğini ifade etti. Denizlerin ve okyanusların ekonomik fırsatlar sunarken aynı zamanda korunması gereken hassas ekosistemler olduğunu vurgulayan Başkara, deniz ulaştırma hatları, açık deniz enerji tesisleri, denizaltı kabloları ve liman altyapıları gibi denizcilik alanındaki kritik altyapıların korunmasının küresel ticaret ve enerji güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Başkara ayrıca açık deniz yenilenebilir enerji faaliyetlerinin, özellikle açık deniz rüzgâr enerjisinin, temiz enerjiye geçiş sürecinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kritik Deniz Altyapıları ve Türkiye’nin Rolü

Konferans kapsamında DEHUKAM Uzman Araştırmacısı Ali İbrahim Akkutay “Denizaltı Kritik Altyapıların Korunması, Mavi Ekonomiye Etkisi ve Türkiye’nin Sürece Katkısı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda deniz altı kabloları ve boru hatları gibi kritik altyapıların korunmasının mavi ekonomi üzerindeki etkileri değerlendirilirken, Türkiye’nin bu alandaki katkıları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açık Deniz Rüzgâr Enerjisinin Hukuki Boyutu

Programın bir diğer konuşmacısı olan Kobe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuke Honda ise “Deniz Hukuku Çerçevesinde Açık Deniz Rüzgâr Enerjisi: Sürdürülebilir Bir Mavi Ekonomi İçin Haklar ve Yükümlülüklerin Uzlaştırılması” başlıklı sunumunda açık deniz rüzgâr enerjisi faaliyetlerinin deniz hukuku kapsamındaki hukuki boyutlarını ele aldı.

Honda, açık deniz rüzgâr enerjisi projelerinin farklı deniz yetki alanlarında nasıl yürütülebileceğine ve deniz altı enerji kablolarının yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deniz Hukuku Alanında İş Birliğine Katkı

Türkiye ile Japonya arasında deniz hukuku alanındaki akademik ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen konferans, mavi ekonominin sürdürülebilir yönetimine ilişkin güncel hukuki ve politik gelişmelerin değerlendirilmesine önemli bir zemin sundu.