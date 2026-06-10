Bakan Kurum: "Okyanuslar ve Denizler COP31'in Öncelikli Başlıkları Arasında"

Kurum, denizler ve okyanusların ilk kez öncelikli çalışma başlıklarından biri olarak ele alındığını belirtti.

COP31 kapsamında belirlenen 10 öncelikli tema arasında kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmaların da yer aldığını ifade eden Kurum, denizlerin iklim dengesi, gıda güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Kurum, "Denizlerin; iklim dengesinin, gıda güvenliğinin ve milyonlarca insanın geçim kaynağının merkezinde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi.

Denizciliği Yakından İlgilendiren Yeşil Dönüşüm Hedefleri

COP31 Eylem Gündemi kapsamında enerji dönüşümü, elektrifikasyon, döngüsel ekonomi ve sanayide yeşil dönüşüm başlıklarının öne çıktığını belirten Kurum, küresel ekonominin karbonsuzlaşma sürecinde denizcilik sektörünün de önemli rol üstleneceğini vurguladı.

2035 yılına kadar elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasının hedeflendiğini açıklayan Kurum, temiz enerjiye erişimin ve enerji verimliliğinin iklim hedeflerine ulaşmada temel unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Sanayide yeşil dönüşüm kapsamında ise üretim ve imalat sektörlerinde döngüsel malzeme kullanım oranının 2035 yılına kadar en az yüzde 15 seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Kurum, bu dönüşümün emisyon azaltımı ve kaynak verimliliği açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Sıfır Atık ve Metan Azaltımı Vurgusu

Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin önemli başlıklarından birinin de Sıfır Atık yaklaşımı ve metan emisyonlarının azaltılması olduğunu belirtti. Atık kaynaklı emisyonların küresel ısınma üzerindeki etkisine dikkat çeken Kurum, atık üretimindeki artışın 2035 yılına kadar yarı yarıya azaltılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Antalya'daki COP31'e Hazırlık Sürüyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, denizler, enerji dönüşümü, sürdürülebilir sanayi ve iklim finansmanı başta olmak üzere birçok alanda uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.