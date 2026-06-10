TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, krediye TOBB'a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

TOBB Nefes Kredisi kapsamında firmalar azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere toplam 48 aya kadar vadeyle kullandırılacak. Kredi faiz oranı, 24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 olarak uygulanacak.

Yeni dönemde ilk etapta 25 milyar TL'lik kredi hacmi iş dünyasının kullanımına sunulurken, yıl içerisinde sağlanacak ilave limitlerle toplam kredi hacminin 100 milyar TL'ye ulaştırılması hedefleniyor.

TOBB Nefes Kredisi'ne başvurular, Akbank, DenizBank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla sunulan kredi paketinin, finansmana erişimde önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.