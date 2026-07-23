Teos Marina'da Duty Free Dönemi Başladı

Teos Marina Yolcu Terminali'nde hizmete giren İDF Duty Free mağazası ile yolcular artık hem yurt dışına çıkışlarında hem de Türkiye'ye dönüşlerinde duty free alışverişi yapabilecek.

İDO'nun hızlı katamaran seferleriyle her yıl on binlerce yolcunun tercih ettiği Teos Marina, uluslararası yolculuk deneyimini zenginleştiren yeni bir hizmeti daha misafirleriyle buluşturdu. Yolcu Terminali'nde kapılarını açan İDF Duty Free mağazası, yolculara seyahatlerinin hem gidiş hem de dönüş aşamasında duty free alışverişi yapma imkânı sunuyor.

Uluslararası sınır kapılarındaki duty free işletmeciliği alanında faaliyet gösteren İDF'nin Teos Marina'daki mağazasında; dünyaca ünlü parfüm ve kozmetik markalarının yanı sıra alkollü içecekler, tütün ürünleri, çikolata, gurme lezzetler, hediyelik ürünler ve seyahat ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Böylece yolcular, uluslararası seyahatlerin vazgeçilmez alışveriş deneyimini Teos Marina'da da yaşayabiliyor.

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, yeni hizmetin yolculara önemli bir kolaylık sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Samos seferlerine gösterilen ilgi her geçen yıl artarken biz de misafirlerimize sunduğumuz hizmetleri aynı doğrultuda geliştirmeyi sürdürüyoruz. İDF Duty Free'nin Yolcu Terminalimizde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yolcularımız hem yurt dışına çıkışlarında hem de Türkiye'ye dönüşlerinde duty free alışverişlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Bu yeni hizmetin, Teos Marina'dan başlayan seyahat deneyimine değer katacağına inanıyoruz."

Son yıllarda Ege'nin en yoğun uluslararası deniz geçiş noktalarından biri haline gelen Teos Marina, İDO'nun konforlu ve hızlı Samos seferleri, modern yolcu terminali, kolay ulaşım olanakları ve yolcu odaklı hizmet anlayışıyla her sezon binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. İDF Duty Free mağazasının hizmete girmesiyle birlikte Teos Marina, yolcularına sunduğu hizmet çeşitliliğini bir adım daha ileri taşıyarak uluslararası yolculuk deneyimini daha konforlu ve keyifli hale getiriyor.