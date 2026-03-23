Akdeniz’in İncisi Arsuz’da Yat Limanı Modernize Ediliyor

Akdeniz’in incisi olan Arsuz ilçesi doğal güzelliğiyle ilgi odağı konumunda. Arsuz ilçesinde bulunan Madenli Yat Limanı’nda depremde oluşan hasarları gidermek için "Hatay Valiliği Madenli Yat Limanı Deprem Hasarları ve Modernizasyon Projesi" çalışmasına başlanmıştı. Vali Masatlı, projeyi yerinde inceleyerek çalışmaları yürüten yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Limanda yapılan bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları, Akdeniz’in berrak sularını Arsuz’un benzersiz kıyılarıyla buluşturuyor. Vali Masatlı, projeyle birlikte deniz turizminin canlanacağını, bölgeye yeni hareket ve canlılık kazandıracağını belirtti.

Vira Haber