Mersin Limanı'ndaki 298 Kilo Kokainle İlgili 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesine yaptığı çalışmada bir gemi ile yüklü miktarda kokain geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mersin Limanı'na ulaşan yasal yükü yer fıstığı olan gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda Brezilya'dan gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kilogram kokain ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

