Sigortacılık Sektöründe Savaş Kaygısı: Poliçe İptalleri Artıyor

Bu gelişmeler, deniz sigortalarında “savaş riski” teminatının peş peşe iptal edilmesine yol açtı. Buna göre, Basra Körfezi ve çevresindeki denizcilik faaliyetlerini kapsayan savaş riski teminatları, dünya çapında faaliyet gösteren 7 büyük deniz sigorta kulübü tarafından iptal edildi. İptallerin 5 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı’nda güvenlik kaygıları giderek arttı; bölgede en az 3 tankere füze isabet ederken bir denizci yaşamını yitirdi, bu da sigortacıların temkinli davranmasına neden oldu. Bölgede 200’den fazla gemi demirlemek zorunda kaldı ve hareketler yavaşladı.

Uzmanlar, savaş ve jeopolitik risklerin sigortacılık piyasasında poliçe iptallerine, savaş riski teminatının daralmasına ve bu riski kapsayan ayrı poliçe taleplerinin artmasına yol açacağını belirtiyor. Ayrıca, deniz sigortalarının kapsamı ve fiyatlarının yeniden değerlendirilmesiyle birlikte, primlerin yükselmesi ve alternatif teminat arayışlarının artması bekleniyor.

Aynı gelişme havayolu sigortalarını da etkiliyor; bölgedeki hava trafiğindeki duraksamalar ve füze saldırıları nedeniyle havacılık sigortacıları da benzer zorluklarla karşı karşıya. Bu durumun sigorta maliyetlerini ve teminat koşullarını daha da zorlaştırabileceği kaydediliyor.

Uzmanlar, uluslararası çatışmaların sigortacılık piyasasında belirsizlikleri artırarak hem savaş riski teminatlarının sınırlandırılmasına hem de sektörde yüksek prim ve ek teminat taleplerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

