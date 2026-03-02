Türk İş Dünyasının Yol Haritası Kitaplaştı: ASKON’dan Geleceğe Stratejik Manifesto

Eser, Türkiye ekonomisinin geleceğine yön verecek vizyon, hedef ve stratejileri disiplinlerarası bir bakışla ortaya koyuyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile İstanbul Arel Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen 13. Dönem Yönetim Kurulu Çalıştayı ve Arama Konferansı, iş dünyası ile akademiyi ortak bir platformda buluşturarak çözüm odaklı ve stratejik çıktılar üretmeyi hedefleyen önemli bir bilimsel çalışma olarak dikkat çekti.

Konferans sürecinde elde edilen temel bulgular ve stratejik değerlendirmeler,

“ASKON 13. Dönem Yönetim Kurulu Çalıştayı ve Arama Konferansı: Vizyon Değerlendirme, Güncel Gelişmeler, Yeni Hedefler ve Yeni Stratejiler” başlıklı kitapta bir araya getirilerek kamuoyunun erişimine sunuldu.

Bilimsel Moderasyon, Kurumsal Liderlik

Arama Konferansı’nın moderatörlüğü ve kitabın editörlüğü, İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Akdemir tarafından yürütülürken, genel koordinatörlük görevini ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın üstlendi.

Kitabın yazar kadrosunda ayrıca şu isimler yer aldı:

Prof. Dr. Uğur Özgöker,

Arş. Gör. Deniz Kaynak,

Arş. Gör. Ömer Meriçöz,

Taner Topdemir, Bülent Baran ve Taner Çoban.

Vizyon, Ekonomi ve Gelecek Stratejileri Masaya Yatırıldı

ASKON Yönetim Kurulu üyeleri, başkan vekilleri, başkan yardımcıları ve komisyon başkanlarının aktif katılımıyla yürütülen çalıştay sürecinde;

• Kurumsal vizyon,

• Güncel ekonomik ve sektörel gelişmeler,

• Gelecek dönem hedefleri ve stratejik yol haritaları

çok boyutlu ve bilimsel yöntemlerle ele alındı.

Çalıştay ve Arama Konferansı ekibi, sürecin sonunda matematiksel saptamalara dayalı, ölçülebilir ve uygulanabilir politika ile strateji önerileri geliştirdi. Bu yönüyle eser, yalnızca mevcut durumu analiz eden bir çalışma değil; aynı zamanda geleceğe yönelik somut çözüm önerileri sunan bir rehber niteliği taşıyor.

Disiplinlerarası Bir Referans Kaynağı

Arama Konferansı sonuçlarını içeren bu kapsamlı eser; eğitim, sanat, bilim ve sanayi alanlarında disiplinlerarası iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan bir referans kaynak olarak değerlendiriliyor. Kitap, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları için stratejik bir başvuru eseri olma özelliği taşıyor.

Yayımlanan çalışma, Türkiye’nin ekonomik ve kurumsal geleceğine yön verecek yeni vizyon ve stratejilerin bilimsel temeller üzerine inşa edilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Vira Haber