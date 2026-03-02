KTU DUİM Mezunları Geleneksel İftarda Bir Araya Geldi

Programa çok sayıda mezunun yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Ünal Baylan ve beraberindeki üst yönetim kadrosu iştirak etti. Samimi ve güçlü bir dayanışma atmosferinde gerçekleşen organizasyon, mezun–kamu–STK iş birliğinin somut bir yansıması oldu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Programın açılış konuşmasını, ev sahibi sıfatıyla KTU DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Orhan Kasap yaptı.

Kasap konuşmasında; denizciliğin çoğu zaman zorlu coğrafyalarda, ağır deniz şartlarında ve son dönemde olduğu gibi savaş koşullarının gölgesinde icra edildiğini vurgulayarak, tüm bu zorluklara rağmen denizcilerin temel değerinin birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

Bu tür buluşmaların, denizde yaşanan dayanışma ruhunun karada da sürdürülmesine katkı sunduğunu belirten Kasap, 25 Haziran Dünya Denizcilik Günü programının Doğu Karadeniz şehirlerinde gerçekleştirilmesi yönündeki planlarını kamuoyu ile paylaştı. Söz konusu organizasyonun; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve denizcilik STK’larının desteğiyle kapsayıcı bir birliktelik içinde hayata geçirilmesinin arzu edildiğini belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Gemi İnsanlarının Refahı

Programın kapanış konuşmasını yapan Ünal Baylan, davet için Kapt. Orhan Kasap’a teşekkür ederek Türk denizciliğinde dijital dönüşüm sürecinin ve Türk gemi insanının refahını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü bünyesindeki Maritime Labour Convention (MLC) Konvansiyonu’na taraf olmasının ardından, gemi insanlarının çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin düzenlemelerin daha güçlü bir zeminde ilerleyeceğini vurgulayan Baylan, konuşmasını programa katılan mezunlara ve STK temsilcilerine teşekkür ederek tamamladı.

Dayanışma Akşamı

Konuşmaların ardından mezunlar, STK temsilcileri ve davetliler arasında samimi sohbetler gerçekleşti. İstanbul Kalamış Marina’nın denize nazır atmosferinde düzenlenen buluşma, denizcilik camiasının ortak değerlerini pekiştiren anlamlı bir dayanışma akşamı olarak sona erdi.

KTU DUİM Mezunlar Derneği, mezunlarını ve sektör paydaşlarını bir araya getiren organizasyonları sürdürme kararlılığını kamuoyuna saygıyla duyurdu.