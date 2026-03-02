Dalgalarla Sürüklenen Plastik Atıklar Sahile Vurdu
Zonguldak’ta dalgalarla sürüklenen plastik atıklar sahile vurdu.
Zonguldak’ta bir kaç gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle denize atılan plastik atılan sahil bandına vurdu. Akşam saatlerinde sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.
Plastik atıkların içerisinde, pet şişeler ve plastik bardaklar, kartonlar yer aldı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Denizlerimizi temiz tutmuyoruz. Dalgalarla sürüklenen çöpler burada. Bu nasıl manzara. Bu manzara bizlere yakışmıyor. Böyle giderse girilecek deniz kalmayacak. Burası neden temizlenmedi onu da anlamıyoruz. Böyle güzel bir sahile bu manzara yakışmıyor" dediler.
