9 Günlük Bayram Tatiline Özel Alternatif Cruise Rotaları

Dünya denizlerindeki gemi yolculuklarını tek bir platformda buluşturan Karavancruises.com’da Kuşadası çıkışlı cruise programları da var, Türkiye’den uçaklı paketlerle katılabileceğiniz turlar da… Kişi başı 194 Euro’dan başlayan cruise turları kışın soğuk günlerinden sıcak denizlere kaçmak isteyenler için ekonomik bir seçenek olabilir. Karavancruises.com platformunda bayram tatiline özel tarihlerde öne çıkan hesaplı cruise rotaları şöyle;

Sıcak sevenlere Arap Körfezi:

İstanbul’dan uçaklı paketlerle erişilebilen Arap Körfezi cruise programları 3 gecelik kısa gün alternatifiyle dikkat çekiyor. Kişi başı 194 Euro’dan başlayan programın rotasında Abu Dabi, Dubai ve Sir Bani Yas adası var. Arap Yarımadası’nın mega kentlerinde alışveriş yapabilir, çölde safari turuna katılabilir, Arap coğrafyasının doğal güzelliklerini ve mimarisini derinliğine keşfedebilirsiniz.

349 Euro’ya Yunan Adaları

Dededen toruna her zevke ve her yaşa hitap eden cruise turları içinde ülkemizde en çok tercih edileni Yunan Adaları rotası. Atina’yı gezip görmenin de mümkün olduğu bu cruise turları, Yunan Adaları’nı keşfetmenin en kolay ve en ekonomik yolu aynı zamanda. Mart ayında başlayacak programlarıyla Celestyal gemileri her cumartesi, pazartesi ve salı günleri Kuşadası’ndan kalkacak. Konaklama, yeme içme, seyahat sigortası, rehberlik hizmetleri ve wifi hizmetinin dahil olduğu cruise turlarında fiyatlar bayram tatiline özel kişi başı 349 Euro’dan başlıyor. Beş yıldızlı bir tatil imkanı sunan gemi yolculuğu, Ege ve antik Yunan kültürünü keşfetmenize olanak sağlıyor.

7 gecede Batı Karayipler

Kruvaziyer turlarını bir kere deneyimleyen gezginlerin ikinci tercihi de genellikle kruvaziyer oluyor. Cruise yolculuklarının en güzel yanı valiz açıp kapatma derdi olmadan birçok şehri keşfedebilme ayrıcalığı. Uzak denizlerde cruise deneyimi ise bambaşka. MSC Divina ile 7 gecelik Batı Karayipler turunda dış kabin fiyatı kişi başı 634 Euro. 22 Mart’ta Miami’den başlayacak olan turun rotasında Cozumel (Meksika), Georgetown (Birleşik Krallık), Ochoc Rios (Jamaica) var.

Avrupa kıyılarında keşif

Bayram tatili hem uzun tatil avantajını değerlendirmek hem de farklı destinasyonları tek bir seyahatte cruise ile keşfetmek isteyenler için en ideal zamanlardan biri. Barcelona’dan başlayıp Batı Akdeniz Turu yapacak olan Costa Toscana ile 7 gece 8 günlük cruise turu 729 Euro’dan başlıyor. Rotasında Cagliari, Napoli, Roma, Cenova, Marsilya yer alıyor.

Alternatif bir rota da Kanarya Adaları. Bu bölgeyi ziyaret etmenin en pratik ve ekonomik yolu kruvaziyer seyahatleri diyebiliriz. Kanarya Adaları’nı Costa Fortuna gemisi ile 7 gecede keşfetmek isteyenler için kabinler 579 Euro’dan başlıyor. Rotasında Portekiz’e bağlı Madeira Adası, İspanya’ya bağlı Santa Cruz de Tenerife, La Gomera, Kanarya Adaları, Fuerteventura, Arrecife, Lanzarote, Las Palmas yer alıyor.

Karavancruises.com’da Karayipler’den Akdeniz’e, Norveç Fiyortları’ndan Avrupa’nın en güzel şehirlerine kadar dünya denizlerinde seyreden birçok cruise programına erişmeniz mümkün. Cruise turları programlarını kolaylıkla inceleyebilir, tur detaylarını kıyaslayabilir, platform üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.