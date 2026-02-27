Doğuş Marine’den Sezona Ayrıcalıklı Bir Başlangıç

Doğuş Otomotiv’in köklü kurumsal birikiminden aldığı güçle faaliyetlerini sürdüren Doğuş Marine, yeni sezon yaklaşırken tekne sahipliğini zamansız bir keyfe dönüştüren özel bir dönem başlatıyor.

13 Mart tarihine kadar devam edecek sezon öncesi satış programında, portföyde yer alan prestijli modeller özel fiyat koşullarıyla sunulurken; yeni sezona stil sahibi ve konfor odaklı bir başlangıç yapmak isteyenler için benzersiz fırsatlar yaratıyor.

Sezon Öncesi Ayrıcalıklarla Premium Deneyim

Yeni sezon öncesinde denizle kurduğu bağı bir üst seviyeye taşımak isteyenler için hazırlanan bu özel dönem; performans, tasarım ve mühendislik mirasıyla öne çıkan Linssen, Novamarine, Riviera ve Aerofoils markalarını kapsıyor.

Avrupa’nın çelik motor yat segmentindeki köklü temsilcilerinden Linssen, zarif tasarım dili ve yüksek seyir konforuyla denizde rafine bir yaşam alanı sunuyor. Yüksek performanslı RIB segmentinin güçlü oyuncusu Novamarine, sportif karakteri ve dinamik sürüş deneyimiyle özgürlüğü yeniden tanımlıyor. Lüks motor yat dünyasında çağdaş tasarım anlayışı ve geniş yaşam alanlarıyla öne çıkan Riviera, denizde konforu bir üst boyuta taşıyor. Elektrikli su sporları alanında yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Aerofoils ise performans ile sürdürülebilirliği aynı çizgide buluşturuyor.

Seçili modellerde sunulan özel fiyat avantajları, yeni sezon başlamadan önce tekne sahibi olmak isteyenler için önemli bir ayrıcalık sağlıyor. Bu dönem, donanım ve tasarım tercihlerini esnek belirleme, teslimat sürecini planlı yönetme ve sezona eksiksiz bir hazırlıkla başlama imkanı sunuyor.