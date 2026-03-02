Global Ports Holding Sevilla’da Operasyonlara Başladı

Yıl boyunca limanda 90 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapmayı planlayan Global Ports Holding, limandaki ortağı Ocean Platform Marinas ile altyapıyı geliştirmek için 5 milyon euroyu aşkın yatırım yapmayı planlıyor.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 19 ülkeden 34 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyon yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), yakın zamanda portföyüne kattığı Sevilla Kruvaziyer Limanı'nda operasyonlarına başladı. Global Ports Holding'in İspanya'daki 10’uncu limanı olan Sevilla Kruvaziyer Limanı, 25 yıl süre ile Ocean Platform Marinas (OPM) ortaklığında işletilecek. Bu uzun süreli iş birliği, Sevilla’yı sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir turizm modeli temelinde, küresel kültürel konumuyla uyumlu bir şekilde, önde gelen bir kruvaziyer ve mega yat destinasyonu olarak konumlandırmayı amaçlıyor.

İlk gemiyi ağırladı, yeni genel müdürü duyurdu

Sevilla Kruvaziyer Limanı'nda operasyonların devralınması ile birlikte sezon açılışı da gerçekleştirildi. Son 4 yıldır şehrin kruvaziyer sezonunu başlatan 180 metre uzunluğundaki Azamara Journey gemisi, bu yıl da ilk ziyareti gerçekleştirdi. Gemide çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’dan gelen 670 yolcu ile 400 mürettebat bulunuyor. Yolcular, Sevilla’nın kalbinde iki gecelik uzatılmış konaklamanın keyfini çıkaracak.

Global Ports Holding Sevilla Kruvaziyer Limanı'nda bu yıl 90 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapmayı planlıyor. Ayrıca dört kruvaziyer gemisi de bu yıl şehre ilk kez uğrayacak.

Öte yandan Sevilla Kruvaziyer Limanı'nın yeni genel müdürü olarak Beatrice Rasmini göreve getirildi. Sektörde geniş deneyime sahip olan Rasmini, günlük operasyonları ve yatırım planının stratejik uygulamasını yönetecek.

Avrupa'nın en ikonik destinasyonlarından olacak

Sevilla Kruvaziyer Limanı’nı Avrupa’nın en ikonik destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Global Ports Holding Batı Akdeniz Bölge Direktörü Francesc Grau, “Ocean Platform Marinas ile kurduğumuz ortaklık sayesinde her kruvaziyer ve mega yat uğrağı, Sevilla’nın benzersiz cazibesini yansıtan kişiselleştirilmiş ve yüksek kaliteli hizmetten faydalanacak. Ayrıca Beatrice Rasmini’nin Sevilla Kruvaziyer Limanı ekibine liderlik etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Uzmanlığı, bu iş birliğinin yalnızca bir limanı yönetmekten ibaret olmadığını; her yolcu için kusursuz bir seyahat deneyimi yaratmayı amaçladığını göstermektedir” dedi.

Mega yatlara özel hizmetler de sunulacak

GPH ve OPM, imtiyaz süresi boyunca kruvaziyer gemileri ve mega yatlara yönelik özel bir terminal ve hizmetlerin geliştirilmesi için 5 milyon euroyu aşkın yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım programının önümüzdeki beş yıl içinde tamamlanması ve yanaşma alanlarının iyileştirilmesi, yolcu trafiğinin geliştirilmesi, büyük yatlara özel destek hizmetleri ile kışlama ve su üstü onarımları için teknik tesislerin oluşturulmasını kapsıyor.