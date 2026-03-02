PDKS Programı Nedir?

Kartlı geçiş, parmak izi, yüz tanıma veya mobil uygulama entegrasyonları ile çalışan hareketleri otomatik olarak sisteme kaydedilir. Böylece manuel yoklama ve puantaj süreçleri ortadan kalkar.

PDKS Programı Ne İşe Yarar?

PDKS programı, personelin günlük çalışma sürelerini doğru ve anlık olarak izlemeyi sağlar. Vardiya planlamalarını kolaylaştırır, fazla mesai ve eksik çalışma sürelerini otomatik olarak hesaplar. Toplanan veriler sayesinde devamsızlık, geç kalma ve izin süreçleri sistematik biçimde raporlanabilir. Bu da hem insan kaynakları hem de yöneticiler için daha şeffaf ve kontrol edilebilir bir yapı oluşturur.

Neden PDKS Programı Kullanmalısınız?

İnsan kaynakları süreçlerinde doğruluk ve şeffaflık sağlamak için PDKS programı kritik öneme sahiptir. Bordro hesaplamalarının hatasız yapılmasına destek olur, fazla mesai ve izin hesaplamalarında manuel hataları ortadan kaldırır. Aynı zamanda iş gücü verimliliğini artırarak operasyonel planlamayı güçlendirir. Özellikle çok sayıda çalışanı olan işletmeler için zaman tasarrufu ve maliyet kontrolü açısından önemli avantajlar sunar.