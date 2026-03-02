İDO, Üçüncü Yılında Ege Adaları Seferlerini4 Yeni Hatla Genişletiyor

Denizcilik sektöründe 39’uncu yılına yaklaşan İDO, Marmara Denizi’ndeki güçlü operasyon tecrübesini taşıdığı Ege Adaları’nda sefer ağını üçüncü yılında büyütmeye devam ediyor. 2024 yılında başlatılan Ege Adaları seferleri, kısa sürede büyük ilgi görerek dikkat çekmişti. İlk yıl üç gemi ile 4 Adaya yapılan seferlerle 155 bini aşkın yolcu taşındı. 2025 sezonunda ise gemi sayısını altıya çıkarıp, Ege Adalarının Kuşadası, Seferihisar, Fethiye, Dikili, Bodrum Turgutreis ve Ayvalık gibi noktalardan yaz sezonu boyunca 4 adaya düzenlediği seferlerle toplamda 220 bin yolcuya hizmet verildi.

Artan talep doğrultusunda İDO, 2026 sezonuna dört yeni hat ekleyerek toplam hat sayısını dokuza çıkarıyor. Yeni sezonda devreye alınan Kuşadası-Samos Pythagorion Limanı, Kuşadası-Patmos, Ayvalık-Midilli ve özellikle Çeşme-Sakız hattı ile Ege’deki ağ daha da güçleniyor.

Çeşme–Sakız Hattı 15 Mayıs’ta Başlıyor

Yeni sezonun en dikkat çeken gelişmesi olan Çeşme–Sakız hattı, 15 Mayıs itibarıyla seferlerine başlıyor. Yaklaşık 25 dakikalık yolculuk süresiyle iki farklı ülkeyi birbirine bağlayacak olan hat, 31 Ekim’e kadar her gün düzenli olarak hizmet verecek.

Sefer programına göre; Çeşme’den her gün saat 08.00’de hareket ve Sakız’dan her gün saat 18.30’de dönüş yapılacak. Beş buçuk ay sürecek sezon boyunca, İzmir Çeşme Limanı’ndan 436 kapasiteli deniz otobüsleri ile 336 karşılıklı sefer yapılmış olacak.

Ayvalık-Midilli Hattı İlk Sefer 19 Mart’ta

Yeni sezonda Midilli seferlerinin sayısı artıyor. Geçtiğimiz yıl İzmir Dikili Limanı ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler düzenleyen İDO, bu sezon yoğun ilgi gören Ayvalık-Midilli hattını da hizmete sunuyor. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla yolcularını Midilli’ye ulaştıracak ve belirli günlerde hizmet verecek olan bu hattaki ilk sefer, 19 Mart tarihinde başlayacak. Sefer günlerinde feribotlar saat 11.00’de Ayvalık Limanı’ndan hareket ederken, dönüşler ise Midilli’den saat 16.00’da gerçekleşecek. Bu tarife ile İDO İstanbul’dan giden ve Ayvalık’ta erken kalkan feribotlara yetişmekte zorluk yaşayan tatilciler için etkin bir çözüm sunmuş olacak

Tüm Ege Adaları Hatları İçin Bilet Satışları Başladı

Yeni eklenen hatlar dahil olmak üzere İDO’nun Ege Adaları’ndaki dokuz hattının tamamında bilet satışları İDO’nun resmi web sitesi www.ido.com.tr adresinden başladı. Yolcular, yaz sezonu planlamalarını erken rezervasyon avantajlarıyla yapabilecek.

“Ege’de Daha Güçlü ve Erişilebilir Bir Ağ Kurduk”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ege Adaları seferlerimizi başlattığımız ilk günden bu yana yolcularımızdan yoğun ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Üçüncü yılımızda dört yeni hattı devreye alarak toplam dokuz hatla hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çeşme–Sakız hattı, kısa süresi ve günlük karşılıklı seferleriyle hem turizm hem de kültürel etkileşim açısından önemli bir köprü olacak. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 30 dakikalık Dikili-Midilli hattının ardından, Çeşme’den Sakız Adası’na yalnızca 25 dakikada ulaşım imkânı sunan bu hat, en kısa süreli ulaşım hattı unvanını da Dikili-Midilli’den devralmış oldu. Ayvalık- Midilli hattımız ile de popüler yazlık rotası olan Ayvalık’tan Midilli ye geçmek isteyen erken feribota yetişme stresi yaşayan tatilciler için önemli bir alternatif olacağına inanıyoruz. Tabii ki İDO olarak hedefimiz sadece ulaşım sağlamakla sınırlı kalmıyor; yolcularımıza konforlu, emniyetli ve kolay planlanabilir bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede, bölgede turizm faaliyetlerine daha kapsayıcı çözümler üretmek amacıyla konaklama, araç kiralama, seyahat sağlık sigortası, bilet iptal sigortası gibi sigorta çözümlerinin yanı sıra; kapıda vize hizmeti, e-sim internet hizmetleri ile bir tatilcinin ihtiyacı olabilecek her konuda çözüm üretmeye ve yerel iş birlikleri ile hizmet ağımızı çok yönlü geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde tatil planı yapan vatandaşlarımız için yeni hatlar ve harika alternatif hizmetler sunmaya hazırlanıyoruz.’’

İDO, Ege Adaları seferleri ile tatilcilerden günübirlik ziyaret planlayanlara kadar geniş bir kitleye hitap ederken; kültür, gastronomi, ekonomik deniz tatili ve kısa süreli kaçamak rotalarını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

9 sefer ve 6 farklı ada ile İDO, 2026 yılında Ege Adaları'na ulaşımı daha kolay hale getiriyor

· Seferihisar –Samos (Vathy)

· Kuşadası -Samos (Vathy)

· Kuşadası-Samos (Pythagorion),

· Bodrum Turgutreis-Leros

· Fethiye-Rodos

· Dikili-Midilli

· Ayvalık-Midilli

· Kuşadası-Patmos

· Çeşme-Sakız