Sahil Güvenlikten Kaçamadılar: 35 Göçmen Yakalandı

Olay, 27 Şubat 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından deniz üzerinde hareket halindeki bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

