Doğaseverler Yılancıburnu'nun Önemine Dikkat Çekti

Türkiye'nin önemli kıyı kentlerinden Kuşadası'nda yer alan Yılancıburnu Koyu, hem doğal zenginliği hem de arkeolojik değeriyle dikkat çekerken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Yılancıburnu doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından çok önemli bir alan" dedi.

Aydın'da tarihin ve ekosistemin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) hem arkeolojik hem de denizel biyoçeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapan Kuşadası ilçesindeki Yılancıburnu Koyu'nun önemine dikkat çekti. Kuşadası'nın önemli arkeolojik alanlarından bir tanesi olan arazide kurtarma kazıları haricinde sistemli bir kazı çalışmasının yapılmadığı bilinirken, bölgede son olarak Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir postament (kaide altlığı) bulundu. Hacıfeyzullah Mahallesi sınırları içerisinde, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı kapsamında yer alan Yılancıburnu sahil bandında, denizin yaklaşık 1,5 metre derinliğinde tespit edilen mermer postamentin, güvenlik riski nedeniyle koruma altına alınarak, Aydın Arkeoloji Müzesi bahçesine taşındı.



"Doğal ve kültürel değerleri açısından çok önemli bir alan"

Yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde ve 37 santimetre genişliğinde olan postamentin ile birlikte bölgenin Geç Kalkolitik Çağ'dan başlayarak Bizans Dönemi'ne kadar iskan gördüğünün tespit edildiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşadası Yılancıburnu mevkiinde bir postament bulundu. Taşjnabilir olduğundan herhangi birinin götürmemesi için Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na bildirdik. Daha sonra güvenlik riski nedeniyle müze uzmanları buraya gelerek, bu eseri Aydın Arkeoloji Müzesi'nin bahçesine taşıdılar. Kuşadası'nın içinde bulunan Yılancıburnu doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından çok önemli bir alan. Geçtiğimiz yıl da genç erkek heykel olan Kouros Torsosu, dalgaların kıyıyı aşındırmasıyla bulunmuştu. 1982 yılında da yapılan kurtarma kazılarında genç bir kadın heykeli olan Kore bulunmuştu ve Efes Müzesi'ne taşınmıştı. Yani burada kapsamlı bir kazı çalışması yapılmadan bile çok önemli eserler meydana çıkıyor. Bir kazı yapıldığı takdirde önemli yapıların çıkacağını tahmin ediyoruz. Burası sadece kültür varlıkları açısından değil, aynı zamanda denizel biyoçeşitlilik açısından da çok zengin kaynaklara sahip. Kentin içinde hem doğal hem kültürel zenginlikler ile dolu bu alan Kuşadası'na büyük bir değer katıyor. Bu nedenle bölgenin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için herkese görev düşüyor" dedi.

Vira Haber