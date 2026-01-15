Aydın'daki Barajların Doluluk Oranları Açıklandı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nda açıklanan verilere göre, 14 Ocak 2026 itibarıyla Aydın genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 14 olarak ölçülürken, aynı dönemde bu oranın 2025 yılında yüzde 17 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Ocak ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yapılan sunuma göre; Aydın'ın en büyük barajları olan ve 414 milyon metreküp depolama hacmine sahip Kemer Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 29 olarak kayıtlara geçerken bu yıl yüzde 19'da kaldı. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı'nda doluluk geçtiğimiz yıl yüzde 16 iken bu yıl yüzde 10'a geriledi. 14 milyon metreküp depolama hacmi bulunan Gökbel Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 43 iken bu yıl ise yüzde 34 olarak ölçüldü. 95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı'nda geçen yıl yüzde 24 olan doluluk oranı yüzde 23'e, 30 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı'nda geçen yıl yüzde 46 olan doluk oranı 24'e düştü. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı'nda geçen yıl yüzde 10 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 11'e, 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı'nda geçen yıl yüzde 44 olan doluluk oranı yüzde 49'a yükselse de genel tabloyu değiştiremedi. Aydın'a su sağlayan ve Denizli sınırları içinde yer alan Adıgüzel Barajı'nda da doluluk oranı geçtiğimiz yıl yüzde 13 iken bu yıl yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan Aydın genelindeki 20 gölette de doluluk oranlarında ciddi düşüş yaşandı. Geçen yıl aynı tarihte yüzde 74 seviyesinde olan göletlerin doluluk oranları, 14 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 52 olarak açıklandı.

Baraj ve göletlerdeki düşüş, bölgede etkisini sürdüren kuraklığın su kaynakları üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarını sürdürdü.

Vira Haber