Kuzey Sigorta’dan “Geleneksel Kışa Merhaba Partisi”

Kuzey Sigorta 6. Kışa Merhaba Partisi’nde sektörü Karadeniz lezzetleri ile buluşturdu.

Kuzey Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Emin Yaşacan ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, denizcilik sektörünün temsilcileri Kadıköy’de Nabizade Konağı’nda bir araya geldi. Hamsi ve Karadeniz lezzetleri eşliğinde gerçekleşen gecede sektör temsilcileri bol bol sohbet etme imkanı buldu. Emin Yaşacan “Sektörün güçlü bağlarını Karadeniz’in eşsiz kültürüyle harmanlayan ve yeni yılı karşılayan bu gecede tüm deniz dostlarını bir arada görmek çok önemli” dedi. Gecede çok kısa bir konuşma yapan Emin Yaşacan, “Zor zamanlardan geçiyoruz. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Anneannemin bir sözü vardı; ‘Cefanın içinde, sefanı da sür’ demişti. Sefanız bol olsun” dedi.

Gece Karadeniz ezgileri, lezzetleri ve dostlar buluşmasıyla devam etti.

