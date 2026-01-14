Kamer Shipping’den “UNITED S” Gemisi Hakkındaki İddialara Yalanlama

Şirket, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 11 Ocak 2026 Pazar günü İspanya kolluk kuvvetlerince yaklaşık 10 ton kokain taşırken yakalandığı öne sürülen, IMO 7359149 numaralı “UNITED S” isimli geminin Kamer Shipping & Trading Co. mülkiyetinde olmadığı vurgulandı. Açıklamada, geminin 9 Ekim 2025 tarihinde tamamen şirket mülkiyetinden çıkarılarak CAPO MARITIME CO. adlı yabancı bir firmaya satıldığı ve aynı tarihte teslim edildiği belirtildi.

Kamer Shipping, geminin satışı sırasında şirkete bağlı hiçbir gemi adamının iş sözleşmesinin devredilmediğini, mülkiyet ve fiili kontrolün tamamen alıcı firmaya geçtiğini ifade ederek, gemi ile şirket arasındaki tüm hukuki ve fiili bağların sona erdiğinin altını çizdi.

Açıklamada ayrıca, açık kaynak gemi kayıtlarında zaman zaman güncelleme gecikmeleri yaşanabildiğine dikkat çekilerek, bu durumun alıcı tarafın bayrak ve sertifikasyon işlemlerini geciktirmesinden kaynaklanabileceği kaydedildi. Ancak bu gecikmeler gerekçe gösterilerek şirket adının ciddi bir suç iddiasıyla birlikte anılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Şirket, itibarını zedeleyici nitelikteki bu yanlış haberlerle ilgili olarak tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirirken, kamuoyundan Kamer Shipping & Trading Co. hakkında basına yansıyan asılsız haberlere itibar edilmemesini rica etti.

Açıklama, Kamer Shipping & Trading Co. yetkilisi Ahmed Almassri’nin imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.