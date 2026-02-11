Kabine Değişikliği Resmî Gazete’de Yayımlandı: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında Görev Değişti

11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete kararlarıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde önemli bir revizyona gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı görevlerinde değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Gürlek, İstanbul’daki hukuki süreçlerde adı geçen bir isim olarak kabinedeki yerini aldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Görevden affını isteyen önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine atanan Çiftçi, kabinede yeni dönemde ülke iç güvenlik politikalarına yön verecek.

Bu isim değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararların Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla resmiyet kazanmış oldu ve yürürlüğe girdi.

Atama kararlarıyla ilgili olarak Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda görevi Çiftçi’ye devrettiğini açıklarken, Erdoğan’ın takdir ve tensiplerine teşekkür etti.

Kabine değişikliği, siyasi ve idari gündemde geniş yankı bulurken, özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlıkları gibi kritik bakanlıklarda yaşanan bu değişimin ülke politikasına etkileri takip ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin yeni görevleriyle kabinede yer almasıyla birlikte, görev dağılımında önemli bir güncelleme gerçekleşmiş oldu.

Vira Haber