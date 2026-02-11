Yalova'da Denizi Kirleten Gemiye Para Cezası
Yalova açıklarında denize balast tahliyesi yapan geminin firmasına yaklaşık 17 milyon lira para cezası kesildi.
A+A-
Marmara Denizi, Yalova açıklarında, Panama bayraklı 'Narı Strenght' adlı tanker gemisine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi (I/2) bendi çerçevesinde 'denize kirli balast tahliyesi yapmak' suçundan idari para cezası uygulandı. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi uyarınca 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 58 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.