Piri Reis Üniversitesi 18. Kuruluş Yılını Kutluyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran, üniversitenin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Piri Reis Üniversitesi’nin denizcilik eğitimindeki başarısına dikkat çekti.

Denizcilik alanında uzman insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 8 Şubat 2008 tarihinde kurulan Piri Reis Üniversitesi, 18. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Üniversitenin kısa sayılabilecek bir sürede akademik başarıları ve mezunlarının sektördeki etkinliğiyle Türkiye’nin seçkin yükseköğretim kurumları arasında yer aldığı vurgulandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran, yayımladığı mesajda üniversitenin bugün ulaştığı seviyede İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yanı sıra Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın (TÜDEV) yıllara yayılan destek ve katkılarının büyük payı bulunduğunu ifade etti.

Kıran, mesajında üniversitenin kuruluş sürecinde emeği geçen ve bugün hayatta olmayan isimleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, geçmişten bugüne Mütevelli Heyeti üyelerine, akademik kadroya ve üniversiteyi tercih ederek mezuniyet sonrası başarılarıyla okullarını temsil eden öğrencilere teşekkür etti.

Piri Reis Üniversitesi’nin denizcilik eğitimi alanında hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önemli bir konuma ulaştığını kaydeden Kıran, üniversitenin 18. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladı.

