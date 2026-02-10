Marmara Denizi'ne Atladığı İddia Edilen Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Marmara Denizi’nde seyir halindeki bir ticari gemiden denize atladığı iddia edilen yabancı uyruklu genç için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, bir ticari gemiden denize atlayan şahsın kısa sürede gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Deniz yüzeyi ve çevresindeki geniş çaplı arama-tarama çalışmalarında
herhangi bir bulguya ulaşılamazken, arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.
Ticari gemide toplam 4 yabancı uyruklu kişi olduğu ve gemideki diğer kişilerin kolluk güçlerine teslim edildiği öğrenildi.
