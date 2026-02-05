Bodrum-Kaş Arasında Denizlerde Fırtına Uyarısı

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde rüzgarın Bodrum-Kaş arasında, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren güney ve doğu yönlerden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde (50-75 km/saat, yer yer 90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Vira Haber