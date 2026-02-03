Bodrum’da Akdeniz Foku İlgi Odağı Oldu

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu gözlenen Akdeniz foku, bir süre sahilde hareketsiz şekilde uzanarak vakit geçirdi. O anları fark eden sahildeki vatandaşlar, nadir görülen fokun etrafında toplandı. Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları ise Akdeniz fokunu uzun süre görüntüledi.

Sahildeki hareketlilik sırasında bir vatandaşın foka temas etmesi üzerine irkilen hayvan, kısa süre sonra bulunduğu yerden ayrılarak yeniden denize girdi. Fok, bir süre su yüzeyinde görüldükten sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, yapılan gözlemlerde Akdeniz fokunun kuyruğunda yara bulunduğu dikkati çekti. Akdeniz foklarının koruma altında olduğu hatırlatılırken, uzmanlar bu tür canlılara yaklaşılmayacağını ve temas edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Vira Haber