Bodrum Yacht Meet Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Gün boyu süren paneller, sektörün ortak sorunlarını ve çözüm yollarını sahadan gelen deneyimlerle ele aldı. Uluslararası Yat Sektörü Çalışanları Derneği’nin (PYI Global) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bodrum Yacht Meet – Sektörel Bilgi ve Çözüm Çalıştayı, yat sektörünün farklı alanlarından profesyonelleri Bodrum’da bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte; emniyet, operasyon, sigorta, hukuk, pazar dinamikleri ve dijital dönüşüm başlıkları kapsamlı biçimde ele alındı.

Üç panelden oluşan programda, teori yerine gerçek vakalar ve saha deneyimleri üzerinden yapılan değerlendirmeler öne çıktı. Katılımcıların aktif katkısıyla ilerleyen paneller, sektörün güncel sorunlarını çok boyutlu bir perspektifle ele alırken, çözüm odaklı bir tartışma ortamı sundu. Oturumların ardından gelen yoğun soru ve yorumlar, panellerin süresine dair “keşke daha uzun olsaydı” değerlendirmelerini beraberinde getirdi.