Güney Kore’den M.AX İttifakı

Güney Kore, yapay zekâ destekli otonom gemi pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacıyla kamu ve özel sektör iş birliğinde yeni bir girişim başlatmaya hazırlanıyor. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOTIR) ile Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı (MOF) tarafından hayata geçirilen M.AX (Manufacturing AX) İttifakı, otonom gemi teknolojilerine odaklanıyor. Söz konusu girişim gemi inşa sanayi, deniz taşımacılığı sektörü ve yapay zekâ firmalarını bir araya getirerek ortak bir veri altyapısı oluşturmayı ve iş birliğine dayalı bir tecrübe çerçevesi geliştirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 50 kamu ve özel sektör kuruluşunun yer aldığı ittifak; tersaneler, gemi işletmecileri, deniz ekipman üreticileri, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve yapay zekâ şirketlerinden oluşuyor. İttifak kapsamında, otonom gemi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik veri paylaşımı, saha uygulamaları ve deneme seferleri yürütülecek.

Güney Kore Hükümeti, 2020 yılından bugüne kadar otonom gemi teknolojilerinin birinci faz geliştirme süreci için toplam 160,3 milyar Kore Wonu (yaklaşık 112 milyon ABD Doları) tutarında yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlar sayesinde, uluslararası hatlarda gerçekleştirilen gerçek deniz denemelerinde, IMO Deniz Otonom Yüzey Gemileri (MASS) Seviye 2 ile Seviye 3 arasında yer alan “MASS Seviye 2.5” düzeyine karşılık gelen otonomi seviyesinde başarı sağlandı. Bu seviye gelişmiş otomasyon ve uzaktan destek sistemlerini içermekle birlikte, emniyet gerekçesiyle gemide mürettebatın bulunmaya devam ettiği bir yapıyı ifade ediyor. MOTIR tarafından yapılan açıklamada ikinci faz geliştirme sürecinde tecrübe verilerinin güvenli şekilde elde edilmesi ve paylaşılmasının kritik önemde olduğu, bu nedenle M.AX İttifakı’nın kurulduğu belirtilmiştir. Katılımcı kuruluşlar tersanelerin sahip olduğu gemi tasarım ve deniz denemesi verileri, gemi işletmecilerinin operasyonel seyir verileri ile yapay zekâ firmalarının algoritma ve veri işleme kabiliyetlerini birleştirerek, otonom seyir yapay zekâsının güvenilirliğini ve teknolojik olgunluğunu artırmayı hedefliyor.

Bu girişimi desteklemek amacıyla, Kore Endüstriyel Teknoloji Planlama ve Değerlendirme Enstitüsü ile Kore Denizcilik İşletmeleri Kurumu, yapay zekâ tabanlı otonom denizcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Önümüzdeki yıl itibarıyla MOTIR ve MOF otonom gemi teknolojilerinde yapay zekâ eğitimi için dünyanın en büyük kamuya açık veri setinin oluşturulmasını hedefleyen tecrübe projelerini başlatmayı planlıyor. Bu çalışmalarla birlikte, tam otonom (fully autonomous) gemilerin geliştirilmesine yönelik teknolojik ilerlemenin hızlandırılması amaçlanıyor. İttifak, vizyonunu “S·E·A” yaklaşımı çerçevesinde; uluslararası standartlarla tam uyumlu şekilde teknolojik gelişmenin hızlandırılmasını (Speed), büyük ve küçük ölçekli firmalar ile kamu ve özel sektör paydaşları arasında güçlü, kapsayıcı ve bütüncül iş birliklerinin tesis edilmesini (Engagement) ve karşılıklı faydaya dayalı, uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasını (Alliance) esas alan bir yapı olarak tanımlanıyor. Ayrıca, Kore Gemi İnşa ve Açık Deniz Sanayii Birliği ile Kore Gemi Sahipleri Birliği, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde; otonom ve çevre dostu gemi teknolojileri, denizcilik sanayi kümelenmeleri ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine odaklanacak stratejik bir konsey kurulması konusunda mutabakata vardı. Bu kapsamda, Güney Koreli gemi sahipleri ile yerli tersaneler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ilave tedbirlerin geliştirilmesi de planlanıyor.

(Kaynak: Lloyd’s List Web Sitesi)