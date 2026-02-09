Bitmiş Araç Lojistiğinde Demir Yolu Merkezli Yeni Bir Dönem: Railport

Projenin lojistik servis sağlayıcısı Mars Logistics, stratejik satın alma ve süreç yönetiminde KoçZer, tren taşıma operasyonlarını kesintisiz yürüten Körfez Ulaştırma ve Mars Logistics’in vagon tedarikçisi Transwaggon Group iş birliğiyle, Ford Otosan’a ait 216 adet bitmiş araç ithalat yükünü taşıyan tren Railport’a ilk varışını yaparak tahliye operasyonlarını başarıyla tamamladı.

Yaklaşık 22.000 metrekarelik bir alanda 1.563 bitmiş araçlık park sahası ile Railport, sektöre önemli bir altyapı imkanı sunuyor. Araç taşımaya özel olarak tasarlanan rampalar sayesinde Railport’ta, bitmiş araçların demir yolu ile ithalat ve ihracat operasyonları etkin, güvenli ve çevreci bir şekilde yürütülüyor.

Railport’un sunduğu bu entegre yapı; lojistik süreçlerde verimliliği artırırken karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Demir yolu taşımacılığının avantajlarını merkezine alan Railport, bitmiş araç lojistiğinde sürdürülebilir terminal çözümleri geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.