Kısa Ama Unutulmaz 14 Şubat Rotaları

Bu kısa zamanda; metropollere yakın rotalar kadar dünyanın en romantik şehirlerini gezip keşfetmek de mümkün. Yurt içi ve yurt dışı geniş otel ve tur envanteri sunan Tatilsepeti, 14 Şubat’a özel romantik rotaları, sıra dışı konseptleri ve ruhu dinlendiren kaçamakları derledi. İşte kısa günde sevdikleriyle unutulmaz anlar yaşamak isteyenler için ilham verici o rotalar…

Yedigöller’den Longoz’a doğa aşıklarına

Doğal yaşam alanları, göl manzarası, şömine başında romantik akşamları ve yürüyüş parkurlarıyla Sapanca ve Maşukiye, İstanbul ve Ankara’dan birkaç saatte ulaşılabilecek huzur noktalarının başında geliyor. Çeşitli butik otel seçenekleri ve bungalovlarıyla misafirlerine konsept konaklama sunuyor. Bolu Yedigöller, Abant ve Gölcük ise masalsı atmosferi ile dört mevsim romantizmin adresi. Arşivinize sıra dışı doğa fotoğrafları ekleyebilir, göl manzarasına yürüyüşler yapabilir, ata binebilirsiniz. Şehrin kaosundan kaçmak isteyenlerin bir diğer tercihi ise Longoz ormanlarıyla ünlü İğneada. Orman ve gölün buluştuğu eşsiz bir doğaya sahip olan Longoz Ormanları’nda doğanın tam ortasında konaklayabilir, beden ritminizi doğaya uyumlu hale getirebilirsiniz. Sapanca ve Bolu’da iki kişilik hafta sonu tatili yarım pansiyon konaklama 4380 TL’den başlarken Edirne ve Tekirdağ’da iki kişilik hafta sonu konaklamaları oda kahvaltı gecelik kişi başı 2420 TL’ den başlıyor.

Atlar diyarında, romantizmin doruklarında: Kapadokya

Milyonlarca yıl önce şekillenmeye başlayan dünyaca ünlü Peri bacaları, en romantik destinasyonlar içinde ilk sırayı alabilir. Kapadokya, yeni doğan günü balonların içinde karşılarken, sonsuz gökyüzünün şahitliğinde evlilik teklif edenlerin akınına uğramaya devam ediyor. Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan Yılkı Atlarını izleyebilir, ikonik taş otellerde bölgenin yerel şaraplarını tadabilir, at sırtında sonsuzluğa koşabilirsiniz. Kapadokya’da kahvaltı dahil, iki kişilik 2 gece 3 gün konaklama gecelik kişi başı 1370 TL’ den başlıyor.

Sıcak sevenlere: Dubai ve Mısır

Kolay veya kapıda vize ile kısa sürede planlanabilen bu rota; kış mevsiminin soğuk havalarından Sıcak destinasyonlara kaçmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Modern mimarisi, lüks otelleri ve çöl safarileriyle ünlü Körfez ülkeleri kısa zamanda otantik bir deneyim yaşamak isteyenlere alternatif rotalar sunuyor. Modern lüks dünya içinde bölge kültürü ve coğrafyasının da dahil olduğu 2 kişi 3 gece 4 günlük otantik turlar uçak ve konaklama dahil programlar 699 USD’den başlıyor. Vizesiz yurt dışı turlarında kış boyunca tercih edilen bir diğer yer ise Sharm El Sheik. Kızıldeniz’in turkuaz sularında balıklarla yüzmek, eşsiz dalışlar deneyimlemek mümkün. Lüks resort otelleri ile Sharm El Sheikh’de kış mevsiminde yaz romantizmi yaşayabilirsiniz. Hafta sonu, çiftlerin her şey dahil olduğu programlar 325 Euro’dan başlıyor.

Romantizmin başkentleri: Paris ve Roma

14 Şubat tatilinde kısa günü unutulmaz anılara dönüştürmek ve bir şehri keşfetmek de mümkün. Aşkın başkenti olarak anılan Paris’te romantik bir akşam yemeği, Seine Nehri’nde kısa bir tekne gezisi ve Eyfel Kulesi altında bir kahve ve kruvasan molası için bile değer Paris turu. Avrupa'nın en romantik ülkelerinden biri de şüphesiz İtalya. “Aşk Şehri” olarak bilinen Roma; tarihi, kültürü ve romantik atmosferi ile Sevgililer Günü rotalarında her daim yer alıyor. Romantik sokakları, tarihi meydanları ve şehrin sembolü haline gelmiş olan Aşk Çeşmesi (Fontana di Trevi) görülmeye değer Roma turları 649 Euro’dan başlıyor.