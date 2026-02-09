SEA4SHORE Ulusal Konferansı İstanbul’da Düzenleniyor

Denizcilik mesleklerine genç yeteneklerin kazandırılması ve bu mesleklerde uzun vadeli kalıcılığın sağlanması, hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde sektörün öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Ancak sektörel deneyimler, denizcilik mesleklerine yönelik uzun vadeli kariyer belirsizliğinin, gençlerin bu alana yönelmesini ve meslekte kalmasını zorlaştırdığını göstermektedir.

Bu çerçevede geliştirilen SEA4SHORE Projesi, denizcilik alanındaki mesleki eğitim ve öğretimin (VET) iş gücü piyasasıyla daha güçlü biçimde uyumlandırılmasını ve gençlerin bilinçli, güvenli ve sürdürülebilir kariyer tercihleri yapabilmesini desteklemeyi amaçlayan yenilikçi bir Avrupa girişimidir.

Bu kapsamda, SEA4SHORE Ulusal Konferansı, 13 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul’da düzenlenecek; denizcileri, denizcilik profesyonellerini, eğitim kurumlarını, sektör temsilcilerini ve karar alıcıları bir araya getirerek denizcilik kariyerlerinin geleceğini çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alacaktır.

Denizcilik Mesleklerini Daha Cazip Hale Getirmek

Üniversiteler, mesleki eğitim sağlayıcıları, araştırma kuruluşları ve sektör paydaşlarından oluşan Avrupa merkezli bir konsorsiyum tarafından geliştirilen SEA4SHORE Projesi, denizcilik mesleklerinin teşvik edilmesi ile gerçekçi ve şeffaf kariyer yollarının sunulmasının birbiriyle çelişmediği, aksine mesleki eğitimin çekiciliğini artıran tamamlayıcı unsurlar olduğu anlayışına dayanmaktadır.

SEA4SHORE, denizcileri denizden uzaklaştırmayı değil; denizcilik mesleklerine yönelen gençlerin, mesleğin gerçeklerini daha iyi anlayarak daha güvenle tercih yapmalarını ve kariyerlerinin ilerleyen aşamalarında sektöre değer katmaya devam edebilmelerini hedeflemektedir.

SEA4SHORE Dijital Aracı: Mesleki Eğitime Güven Kazandırmak

Konferans kapsamında tanıtılacak olan SEA4SHORE Dijital Kariyer Uyumluluk Aracı, denizcilik eğitimi alan öğrencilerin ve denizcilerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerin iş gücü piyasasındaki karşılığını daha net görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu dijital araç;

Mesleki eğitim alan gençlerin , aldıkları eğitimin hangi alanlara kapı açtığını anlamalarına,

Eğitim kurumlarının , programlarını sektör ihtiyaçlarına göre geliştirmelerine,

Gemiciler ve işverenlerin , denizcilik yetkinliklerini daha doğru tanımlamalarına

katkı sunarak, mesleki eğitimde erken kopuşların azaltılmasını desteklemektedir.

Deneyime Dayalı Panel ve Yuvarlak Masa Tartışmaları

MARITIME INNOVATORS tarafından organize edilen konferans programı; sektörel değerlendirmeler, proje ve dijital araç sunumları ile deneyime dayalı panel içermektedir. Etkinlik, katılımcıların aktif olarak katkı sunabileceği bir diyalog ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

Avrupa İş Birliği ile Geliştirilen Bir Proje

Erasmus+ Programı tarafından finanse edilen SEA4SHORE Projesi; denizcilik mesleklerini teşvik etmeye devam eden Avrupalı eğitim kurumları ve sektör paydaşlarının, değişen iş gücü ihtiyaçlarına uyum sağlayan, geleceğe hazır bir mesleki eğitim anlayışı doğrultusunda yürüttükleri ortak çalışmanın bir ürünüdür.

Kayıtlar Devam Ediyor

SEA4SHORE Ulusal Konferansı’na katılım ücretsizdir. Etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler aşağıdaki bağlantı üzerinden kayıt yaptırabilir: