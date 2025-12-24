Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Özata Tersanecilik Arasında 6 Liman Kontrol Botu Sözleşmesi İmzalandı
Genel Müdürlük ile Özata Tersanecilik arasında 6 adet Liman Kontrol Botu’nun inşasını kapsayan sözleşme imzalandı. Söz konusu botların 12 ay içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.
Yeni liman kontrol botlarının, bölge liman ve liman başkanlıklarının sahadaki operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artırması hedefleniyor. “Mavi Vatan”da denetim, kontrol ve gözetim faaliyetlerinde aktif olarak kullanılacak botlar, deniz güvenliğine katkı sağlayacak.
Yetkililer, modern donanımlara sahip olacak liman kontrol botlarının, deniz trafiğinin daha etkin izlenmesi, liman sahalarında düzen ve güvenliğin sağlanması açısından kritik bir rol üstleneceğini vurguladı.
Proje kapsamında Özata Tersanecilik tarafından inşa edilecek botların, ilgili idarenin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanacağı ve kısa sürede hizmete alınacağı belirtildi.
