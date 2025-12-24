MIP ile Port Sudan Limanı Kardeş Liman Oldu

İmzalanan mutabakatla iki liman arasında teknik iş birliği, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

MIP tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın liman işletmeciliği, operasyonel verimlilik, dijitalleşme ve insan kaynağı gelişimi gibi alanlarda karşılıklı iş birliğini kapsadığı belirtildi. Protokolün, Türkiye ile Sudan arasındaki ticari ve lojistik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Açıklamada ayrıca, kardeş liman anlaşmasının iki ülke arasındaki denizcilik ilişkilerini daha ileri bir noktaya taşıyacağına dikkat çekilerek, bölgesel ticaret hacminin artmasına da olumlu yansımalar sağlayacağı ifade edildi.

MIP yetkilileri, Port Sudan Limanı ile kurulacak iş birliğinin, Doğu Akdeniz ile Kızıldeniz hattında yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı.

