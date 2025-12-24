Libya Genelkurmay Başkanı’nı Taşıyan Uçağın Ankara’da Düşmesiyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan özel jetin Haymana ilçesi yakınlarında düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle incelendiğini bildirdi.

Uçakla Temas Haymana Civarı Sonrası Kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, Falcon 50 tipi iş jetinin saat 20.10’da Esenboğa Havalimanı’ndan havalandığını, saat 20.52 itibarıyla uçakla irtibatın kesildiğini belirtti. Yerlikaya, uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alındığını, ancak sonrasında uçakla yeniden temas kurulamadığını ifade etti.

Kaza sırasında uçakta bulunan 5 kişinin tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayatını Kaybeden İsimler

Kazada hayatını kaybedenlerin;

Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad

Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib

Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi

Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab

Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub

olduğu bildirildi.

Libya’dan Açıklama: Ortak Soruşturma Komitesi Kurulacak

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, yaptığı açıklamada, Türkiye’ye gerçekleştirilen resmi ziyaretin ardından dönüş yolunda yaşanan kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti. Dibeybe, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu.

Heyetin, Türkiye’de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu ve üst düzey askeri yetkililerle temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Türk Yetkililer Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Genelkurmay Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Güler’den Başsağlığı Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, kazada hayatını kaybeden Libya heyetine Allah’tan rahmet, Libya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Bakan Güler açıklamasında, “23 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyete Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.