Kuşadası’nda Yunus Balığı Karaya Vurdu

Kuşadası Güzelçamlı sahilinde kumsala bir yunusun vurduğu ihbarı geldi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye giden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri, Yunus üzerinde yaptıkları incelemelerde, 138 santimetre boyutunda bilimsel adı Delphinus delphis türü juvenil bir birey olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde bir gözünde ve alt çenesinde delinmiş bir doku tahribatı olduğu görüldü. Yunusun hedef dışı av olarak ağlara yakalandığı ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğulduğu tahmin ediliyor.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu canlıların 30-40 yıl yaşadığı ve 2-3 metreye kadar büyüdüğü bilinmektedir. Ayrıca Akdeniz genelinde Tırtak türü yunusların azaldığı bilimsel çalışmalardan görülüyor. Bu anlamda biyolojik çeşitlilik açısından Kuşadası Körfezi ve Milli Parkın bulunduğu Dilek Boğazı Tırtak türü yunuslar için çok önemlidir. Zaman zaman yavru yunus ölümlerinden de bu bölgede yavruladıkları ve besin bulabildikleri anlaşılıyor. Yunusların aşırı balık avlıyor düşüncesi pek doğru değildir. Bu hayvanlar besin piramidinin en üst sırasında yer alması nedeniyle yaşadığı bölgelerde deniz ekosisteminin sağlıklı olduğunun da bir göstergesidir. Bu canlılar Ulusal ve Uluslararası anlaşmalarla koruma altında olup insan kaynaklı olarak tehdit altındadır.

Bu konuda TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) ve DMAD (Deniz Memelileri Derneği) gibi uzman kuruluşlarla da işbirliği yapmaktayız. Ölen yunusla ilgili ölçümleri ve almış olduğumuz doku örneklerini TÜDAV’a gönderiyoruz" diye konuştu.

Vira Haber