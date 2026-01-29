Fransa’nın El Koyduğu "Grinch" Tankeri Marsilya'da Limana Çekildi

Fransa’nın 23 Ocak tarihinde Akdeniz’de Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı Gölge Filo’nun bir parçası olduğu gerekçesiyle İngiltere donanmasının da desteğiyle özel bir operasyon sırasında el konulan petrol tankeri, Fransa limanlarına ulaştırıldı. Marsilya Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği bayrağı taşıyan "Grinch" adlı tankerin Fransa donanmasına ait unsurların eşliğinde Marseille-Fos Limanı’na çekildiği aktarıldı. Açıklamada, tankerin Hindistan vatandaşı kaptanının gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı ve gemiye dönmesine izin verildiği belirtildi.

Fransız yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, tankerin Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk limanından yola çıktığını bildirmişti. Fransız denizcilik yetkilileri, tankerde yapılan aramanın bayrağın geçerliliğine ilişkin şüpheleri doğruladığını belirtirken, tankerin rotasının değiştirildiğini aktarmıştı.

Vira Haber