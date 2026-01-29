Çanakkale Boğazı Fırtına Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 50-70 kilometreyi, yer yer kuvvetli fırtınanın ise saatte 80-90 kilometreyi bulacağı yer aldı. Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.10 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Vira Haber