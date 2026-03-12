Begüm Doğulu: “Türkiye Yat Turizminde Çok Güçlü Bir Ülke, Ancak Bazı Düzenlemelerin Netleştirilmesi Gerekiyor”

CNBC-e’de yayınlanan C-Level programına konuk olan Doğulu, Türkiye’nin yat imalatındaki başarılarına dikkat çekerken, bakım-onarım faaliyetleri ve marina uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türk yapımı “Lady Luna” uluslararası yarışmada finale kaldı

Programda ilk olarak Türk yat imalatındaki başarıya değinen Begüm Doğulu, Begüm Şirketler Grubu tarafından tamamen yerli imkanlarla inşa edilen 32 metre uzunluğundaki “Lady Luna” adlı yatın uluslararası alanda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Doğulu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Geçen sene Nisan ayında denize indirdiğimiz, tamamen kendi imkanlarımızla finanse ettiğimiz ve Türk bayraklı olarak inşa ettiğimiz 32 metre boyundaki Lady Luna teknemiz, tekne dünyasının Oscarları olarak adlandırılan Venedik’teki yarışmada finale kaldı. Semi-displacement kategorisinde dünyanın en büyük markalarıyla yarışan teknemiz son üçe kalmayı başardı. 2 Mayıs’ta ödül açıklanacak ama finale kalmak bile ülkemiz adına büyük bir gurur.”

Türk tekne üretiminin dünya çapında güçlü bir noktaya ulaştığını vurgulayan Doğulu, uluslararası piyasada zaman zaman Türk teknelerine karşı önyargılarla da karşılaşıldığını ifade etti.

“İlk başta yurt dışında bir broker ile görüştüğümüzde ‘Bu tekne kiraya verilmez, Türkiye’de üretilmiş ve marka değil’ gibi ifadeler kullanıldı. Ama bugün aynı teknemiz dünya devleriyle aynı yarışta finale kalmış durumda. Bu başarıda emeği olan tüm ustalarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkem adına çok gururluyum.”

Yat bakım ve onarımında düşüşün nedeni düzenleme karmaşası

Son dönemde Türkiye’ye bakım ve onarım için gelen yabancı bayraklı yat sayısında düşüş yaşandığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Doğulu, bunun arkasında sektördeki uygulama ve düzenleme farklılıklarının etkili olduğunu belirtti.

Doğulu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Refit yani bakım ve onarım tarafındaki düşüş tabii ki memnuniyet verici değil. Ancak bunun sebepleri var ve çözümleri de mümkün. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye’de çok sayıda Rus teknesi kaldığı için sektörde bir hareketlilik yaşandı. Ancak sonrasında bazı teknik ve hukuki konularda karmaşalar ortaya çıktı.”

“Marinalar tersane gibi çalışmaya başladı”

Doğulu’na göre sektörün önemli sorunlarından biri marinalarda verilen teknik hizmetlerin kapsamının giderek genişlemesi.

Bu durumun sektörde dengesizlik yarattığını ifade eden Doğulu, şu ifadeleri kullandı:

“Yurt dışında refit ve ağır bakım-onarım işlemleri yalnızca tersanelerde ve yetkili çekek yerlerinde yapılır. Ancak Türkiye’de uzun süredir marinaların içinde de bu hizmetler verilmeye başlandı. Oysa 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında lisanslandırılmış marinaların işlevi bellidir. Marinalar teknelere barınma, elektrik, su, yakıt ve küçük bakım hizmetleri sağlar. Ama artık birçok marina adeta tersane gibi çalışmaya başladı.”

“Denetim ve düzenleme şart”

Marinalarda ağır bakım faaliyetlerinin yapılmasının hem hukuki hem de çevresel riskler taşıdığına dikkat çeken Doğulu, yetkili kurumların konuyu daha yakından ele alması gerektiğini söyledi.

Doğulu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Marinalar sanayi işletmesi değildir, turistik işletme statüsündedir. Tersaneler ise sanayi tesisidir ve ağır bakım-onarım faaliyetleri bu tesislerde yapılmak zorundadır. Çünkü tersanelerde gerekli atık yönetimi, güvenlik ve teknik altyapı bulunur. Marinalarda solvent, boya ve yağ gibi tehlikeli atıkların depolanması ve arıtılması için gerekli sistemlerin çoğu yoktur.”

“İlgili bakanlıkların konuya eğilmesi gerekiyor”

Sektörün sağlıklı gelişebilmesi için düzenlemelerin net şekilde uygulanması gerektiğini belirten Doğulu, ilgili kurumlara da çağrıda bulundu.

Doğulu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir sektör temsilcisi ve sivil toplum örgütü başkanı olarak Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu konuya daha fazla eğilmesini rica ediyorum. Marinalarda ağır teknik hizmetlerin verilmesinin sınırlarının net şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bu hem tersaneler için hem de sektörün sürdürülebilirliği için önemli.”

Türkiye yat turizminde güçlü konumunu koruyor

Begüm Doğulu, tüm bu tartışmalara rağmen Türkiye’nin yat turizmi ve yat imalatında güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak sektörün doğru adımlar atılması halinde daha da büyüyebileceğini ifade etti.

“Türkiye yat üretiminde, bakım-onarım hizmetlerinde ve turizm altyapısında çok güçlü bir ülke. Doğru düzenlemeler ve denetimler yapılırsa hem tersanelerimiz hem de yat turizmi sektörümüz çok daha büyük bir potansiyele ulaşacaktır.”

