Kartal Sahili'nde "Su Yoksa Hayat Yok" Buluşması: Deniz Dibindeki Atık Malzemeler Temizlendi 

Kartal Belediyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, DSS Dive Academy, LazySealDive Center ve ilgili paydaş kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen programda; denizaltı dip temizliği, denizden çıkan atıkların sergisi ve uçurtma etkinliği gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, "Su Yoksa Hayat Yok" etkinliği kapsamında İstanbul Gedik Üniversitesi, DSS Dive Academy, LazySealDive Center ve Kartal Belediyesi iş birliğiyle dalgıçlar tarafından denizaltı dip temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçların Marmara Denizi'nden çıkardığı plastik, cam ve benzeri çeşitli atıklar, etkinlik alanında sergilenerek deniz kirliliğinin boyutları gözler önüne serildi. 36 dalgıcın katıldığı dip temizliği sonrası gerçekleştirilen sergide, çevre kirliliğinin yalnızca doğayı değil, deniz canlılarını ve insan hayatını da doğrudan etkilediği bir kez daha hatırlattı.

Programda ayrıca Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı tasarım sergisi de büyük ilgi gördü. Öğrenciler, geri dönüştürülebilir materyalleri kullanarak hazırladıkları çalışmalarla sıfır atık bilincine yeni bir bakış kazandırdı. Sergide yer alan tasarımlar, atıkların doğru değerlendirildiğinde sanatsal ve eğitici ürünlere dönüşebileceğini ortaya koydu. Etkinliğin renkli bölümlerinden biri de Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri ile Doğa Koleji öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeşilden Maviye Uçurtma Şenliği" oldu. Öğrenciler, kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurarak hem keyifli vakit geçirdi hem de doğa, deniz ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.

"Marmara Denizi'nin temiz olması bizim elimizde"

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Su yoksa hayat yok" mesajının önemine dikkat çekerek Marmara Denizi'nin temiz kalması ve temizlenmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Kartal Belediyesi olarak bu etkinliği her yıl gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yüksel, "Marmara Denizi'nin temiz olması, temizlenmesi bizim elimizde. O yüzden yeni nesillerin de bu bilinçle yetişmesi ülke için en önemli, en değerli işlerden bir tanesi. Onları da çok heyecanlı ve bu konuyla alakalı çok duyarlı görüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Dalış kulübünün bize kattığı çeşitli veriler, çeşitli raporlar oldu. Bizim de yeni yeni öğrendiğimiz bir midye çeşidi var ve bu midye çeşidi Dragos bölgesinde, Su Sporları Merkezimizin olduğu bölgede hala yaşıyor. İnşallah müsilajla mücadelede, Marmara Denizi'nin temiz kalmasında, temizlenmesinde de doğal bir antibiyotik, doğal bir antivirüsün de burada yaşadığını; bu midyenin burada yaşadığını da bugün belgelemiş, görselleştirmiş olacağız. O yüzden Gedik Üniversitemize, dalgıçlarımıza, paydaşlarımıza, öğrencilerimize, çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir Pina midyesi 6 litre suyu temizleyebiliyor"

Başkan Yüksel, Dragos bölgesinde ve Kartal Su Sporları Merkezi çevresinde yaşamını sürdüren "Pina" midyesinin önemi gündeme getirdi. Pinaların özellikle deniz ekosistemi açısından değerli bir tür olduğunun altını çizen Yüksel, şu ifadelere yer verdi:

"Bahsetmiş olduğum midye çeşidi; Pina. Bu bölgede Pina midyesinin olduğunu, hatta çeşitliliğinin çok olduğunu, bolca olduğunu, hem hem küçük Pinaların hem büyük Pinaların olduğunu şu an resmediyorlar, kamerayla görebiliyoruz. Bu midye çeşidinin özelliği de ortalama büyüklükte olan bir Pina midyesi 6 litre suyu temizleyebiliyor. Bu yılki Marmara Denizi'ni koruma etkinliğimizin bir farkı da Pina midyesinin farkında olmamız ve bu farkındalığı arttırmamız. Bunun üremesi ve sayısının artmasıyla ilgili çalışmaları da üniversitemizle birlikte takip etmiş olacağız. Tabii bu midyeye sahibiz diye doğayı ve denizlerimizi korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Kardeşlerimizle, komşularımızla birlikte farkındalığımızı arttırıyoruz. 'Su yoksa hayat yok' diyoruz. Bu deniz hepimizin. Marmara Denizi'ni korumak için hepimiz çalışmaya devam ediyoruz."

"Çevreye duyarlılık çok mühim çünkü çevre ve gezegen olmazsa insan da olmaz"

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, denizlerin ve doğanın korunmasının gelecek nesiller için taşıdığı hayati öneme vurgu yaparak, "Bu hafta Sıfır Atık Haftası. Buradaki etkinlikte sualtı dalgıç ekibi dalıyorlar ve yerin altında oraya ait olmayan malzemeleri çıkarıyorlar. Bunlar plastik, pet şişe ya da demir bir atık olabilir. Aslında çevreye duyarlılık çok mühim çünkü çevre ve gezegen olmazsa insan da olmaz. Birbirine çok sıkı bağlı bu parametreler. Aslında insan kendisini çok daha üstün zannediyor ve doğadaki her şeyi tüketmeye hazır hissediyor ama bilmiyoruz ki biz aslında bunları çocuklarımızdan emanet aldık; doğa bize miras kalmadı. Dolayısıyla bu doğanın bütünlüğünü korumak, sürdürülebilir kılmak, atıkları doğaya atmak yerine ayrıştırmak, geri dönüşümü sağlamak ve tüketimi azaltmak, bu tip farkındalıkları bu minik öğrencilere de göstermek gayesindeyiz. Bizlere bu fırsatı verdiği için Kartal Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e içtenlikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars tarafından, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Öğr. Gör. Güvenç Sorarlı, Dr. Öğr. Gör. Ata Aksu ile Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğretmeni Çiğdem Karagözoğlu'na katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Kartal Belediyesi'nin çevre duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalarının önemli bir parçası olan etkinlikte, Marmara Denizi'nin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı. "Su Yoksa Hayat Yok" mesajıyla gerçekleştirilen program, çocukların ve gençlerin çevre bilinciyle yetişmesinin sürdürülebilir bir gelecek için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Programa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Öğr. Gör. Güvenç Sorarlı, öğrenciler, öğretmenler ve çevre gönüllüleri katıldı.

Vira Haber