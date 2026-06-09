İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yasağı Dinlemeyip Kızılırmak'ta Ağ Serdiler
Yasağı Dinlemeyip Kızılırmak'ta Ağ Serdiler

Yasağı Dinlemeyip Kızılırmak'ta Ağ Serdiler

Samsun'un Bafra ilçesinde balık avı yasağının devam ettiği dönemde Kızılırmak Nehri'nin ağzında tekne ile ağ seren kişiler kameralara yakalandı.

A+A-

Samsun'un Bafra ilçesinde av yasağı kapsamında avcılığın kısıtlandığı Koşu Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü bölgede tekne ile ağ seren kişiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatması ve kurallara aykırı avcılık yapanlar hakkında gerekli işlemleri uygulaması bekleniyor.

Vira Haber


Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.